Лукашенко: ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в Белоруссии
Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) не будет применено, пока оно находится на территории Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно [ядерное оружие] должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», – сказал белорусский президент (цитата по «БелТА»).
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО, в частности в Евросоюзе.
27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики. Тогда же он заявил, что в республике разработают алгоритм применения российского ТЯО. «Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство», – заявил тогда белорусский лидер.
Кроме того, Лукашенко заявлял, что идея о размещении ТЯО на территории страны была его, и отметил, что может согласовать применение оружия одним звонком российскому президенту Владимиру Путину.