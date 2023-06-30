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Лукашенко: ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в Белоруссии

Ведомости

Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) не будет применено, пока оно находится на территории Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно [ядерное оружие] должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», – сказал белорусский президент (цитата по «БелТА»).

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО, в частности в Евросоюзе.

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27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики. Тогда же он заявил, что в республике разработают алгоритм применения российского ТЯО. «Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство», – заявил тогда белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко заявлял, что идея о размещении ТЯО на территории страны была его, и отметил, что может согласовать применение оружия одним звонком российскому президенту Владимиру Путину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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