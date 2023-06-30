Лукашенко: ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в Белоруссии

«Чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно [ядерное оружие] должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», – сказал белорусский президент (цитата по «БелТА»).