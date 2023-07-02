Киселев рассказал о контрактах ЧВК «Вагнер» с государством на 858 млрд рублей

27 июня президент России Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – за год власти заплатили военной компании свыше 86 млрд руб. По его данным, собственник компании «Конкорд» (холдинг основателя ЧВК Евгения Пригожина) через «Военторг» заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд руб. Путин выразил надежду, что никто ничего не украл. Он также отметил, что «с этим будут разбираться».