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Киселев рассказал о контрактах ЧВК «Вагнер» с государством на 858 млрд рублей

Ведомости

Частная военная компания «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в рамках заключенных с государством контрактов получила более 858 млрд руб., заявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 млрд руб. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — сказал он.

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27 июня президент России Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – за год власти заплатили военной компании свыше 86 млрд руб. По его данным, собственник компании «Конкорд» (холдинг основателя ЧВК Евгения Пригожина) через «Военторг» заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд руб. Путин выразил надежду, что никто ничего не украл. Он также отметил, что «с этим будут разбираться».

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В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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