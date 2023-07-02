Киселев рассказал о контрактах ЧВК «Вагнер» с государством на 858 млрд рублей
Частная военная компания «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в рамках заключенных с государством контрактов получила более 858 млрд руб., заявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
«Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 млрд руб. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — сказал он.
27 июня президент России Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – за год власти заплатили военной компании свыше 86 млрд руб. По его данным, собственник компании «Конкорд» (холдинг основателя ЧВК Евгения Пригожина) через «Военторг» заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд руб. Путин выразил надежду, что никто ничего не украл. Он также отметил, что «с этим будут разбираться».
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко.