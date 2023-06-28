Песков заявил, что Россия не имела отношения к бизнесу «Вагнера» в Африке
Россия не имела отношения к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, компания вела там самостоятельный бизнес, к которому «государство не имело никакого отношения».
27 июня президент России Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – за год власти заплатили военной компании свыше 86 млрд руб. По его данным, собственник компании «Конкорд» (холдинг основателя ЧВК Евгения Пригожина) через «Военторг» заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд руб. Путин выразил надежду, что никто ничего не украл. Он также отметил, что «с этим будут разбираться».
В 2019 г. американский телеканал CNN опубликовал расследование, посвященное деятельности компаний, связанных с Пригожиным. Репортеры телеканала в течение месяца собирали информацию в ЦАР, а также исследовали подтверждающие связь Пригожина с республикой документы. Накануне, 27 июня, США ввели санкции в отношении двух компаний из ЦАР, как утверждают в OFAC, из-за их связи с Пригожиным.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко.