Путин назвал расходы бюджета на содержание ЧВК «Вагнер»
Содержание ЧВК «Вагнер» полность обеспечивалось государством, – за год власти заплатили военной компании свыше 86 млрд руб. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военными.
«Хочу, чтобы все знали об этом: содержание группы “Вагнер” полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», – сказал президент, его слова передает ТАСС.
По его словам, с мая 2022 г. по май 2023 г. на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании порядка 86,2 млрд руб. «Из них денежное содержание 70,38 млрд руб., стимулирующие выплаты – 15,87 млрд руб., [дополнительно] страховые выплаты – 110,17 млрд руб. При этом, собственник компании “Конкорд” [холдинг Евгения Пригожина] через “Военторг” <...> заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 млрд руб.», – отметил Путин.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко.
26 июня в обращении к нации Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в разрешение ситуации. Согласно договоренностям, Пригожин объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении основателя ЧВК.