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Путин назвал расходы бюджета на содержание ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Содержание ЧВК «Вагнер» полность обеспечивалось государством, – за год власти заплатили военной компании свыше 86 млрд руб. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военными.

«Хочу, чтобы все знали об этом: содержание группы “Вагнер” полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», – сказал президент, его слова передает ТАСС.

По его словам, с мая 2022 г. по май 2023 г. на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании порядка 86,2 млрд руб. «Из них денежное содержание 70,38 млрд руб., стимулирующие выплаты – 15,87 млрд руб., [дополнительно] страховые выплаты – 110,17 млрд руб. При этом, собственник компании “Конкорд” [холдинг Евгения Пригожина] через “Военторг” <...> заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 млрд руб.», – отметил Путин.

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В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

26 июня в обращении к нации Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в разрешение ситуации. Согласно договоренностям, Пригожин объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении основателя ЧВК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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