Путин назвал расходы бюджета на содержание ЧВК «Вагнер»

По его словам, с мая 2022 г. по май 2023 г. на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании порядка 86,2 млрд руб. «Из них денежное содержание 70,38 млрд руб., стимулирующие выплаты – 15,87 млрд руб., [дополнительно] страховые выплаты – 110,17 млрд руб. При этом, собственник компании “Конкорд” [холдинг Евгения Пригожина] через “Военторг” <...> заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 млрд руб.», – отметил Путин.