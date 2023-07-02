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The Guardian: Германия, Франция и Великобритания хотят выйти из СВПД

Ведомости

Великобритания, Германия и Франция объявят о планах нарушить условия ядерной сделки с Ираном и отказаться снять с Тегерана санкции, сообщила газета The Guardian.

Согласно заключенному в 2015 г. Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД, «ядерная сделка»), Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был получить отмену санкций ООН и западных стран. В 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе Америки из соглашения. 

«Решение европейских держав также нарушить соглашение представляет собой риск, поскольку неясно, как отреагирует Тегеран в то время, когда он уже близок к тому, чтобы иметь возможность производить обогащенный уран оружейного качества», – пишет газета.

По ее данным, британские и европейские дипломаты заявили о нарушении Ираном условий СВПД, также они сослались на якобы продажу Тегераном беспилотников России и планы поставок Москве баллистических ракет. Кроме того, в ООН заявили, что соглашение о наблюдении за иранской ядерной программой стало «очень ограниченным и фрагментарным». 

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Ядерная сделка 2015 г., напоминает The Guardian, включала в себя ряд дат или так называемых оговорок об истечении срока действия, согласно которым Запад должен снять санкции с Тегерана, однако тогда не предполагалось, что соглашение будет «так широко» нарушено. 

Bloomberg в феврале писал, что уровень обогащения урана изотопом 235 доведен Ираном до 84%, что не намного ниже 90%, необходимых для урана оружейного качества. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди отрицал обогащение в стране урана изотопом уран-235 выше 60%. Целями материала Bloomberg он назвал «диффамацию» и «искажение фактов». По его словам, наличие отдельных небольших частиц урана с долей урана-235 выше 60% в процессе обогащения не означает обогащения до оружейного уровня. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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