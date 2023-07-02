The Guardian: Германия, Франция и Великобритания хотят выйти из СВПД

Bloomberg в феврале писал, что уровень обогащения урана изотопом 235 доведен Ираном до 84%, что не намного ниже 90%, необходимых для урана оружейного качества. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди отрицал обогащение в стране урана изотопом уран-235 выше 60%. Целями материала Bloomberg он назвал «диффамацию» и «искажение фактов». По его словам, наличие отдельных небольших частиц урана с долей урана-235 выше 60% в процессе обогащения не означает обогащения до оружейного уровня.