Замглавы МИД Ирана заявил о продолжении переговоров по ядерной сделке
Переговорный процесс по восстановлению ядерного соглашения – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – продолжается, заявил замглавы МИД Ирана Али Багери в кулуарах церемонии, посвященной третьей годовщине убийства иранского военного деятеля, генерал-лейтенанта Касема Сулеймани и его соратников. Об этом сообщает агентство Tasnim.
«Переговоры (возрождение СВПД) представляют собой непрерывный процесс, который продолжается. Его методы могли меняться (время от времени), но процесс все еще продолжается», – приводит его слова агентство.
Таким образом Багери отреагировал на заявления официальных лиц Германии и США о том, что для них переговоры по возобновлению ядерной сделки более неважны.
По словам замглавы иранского МИДа, страна также продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). «Как эффективный и ответственный член Агентства и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также как страна, обладающая ядерным потенциалом, ядерными знаниями и ядерными технологиями, Исламская Республика Иран всегда серьезно и эффективно сотрудничала с Агентством. И обязательно продолжим это сотрудничество», – подчеркнул он.
13 октября западные страны впервые официально допустили возможность сворачивания переговоров по возобновлению СВПД. Поводом для этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби тогда назвал подавление протестов в Иране. По его словам, отныне Вашингтон сосредоточен на том, чтобы «привлечь [иранский] режим к ответственности за то, что он делает с невинными политическими протестующими». Волна протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини, охватила Иран в сентябре. Девушка была задержана полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка. В то же время Франция назвала поводом для сворачивания переговоров по СВПД информацию об использовании Россией в рамках боевых действий на Украине иранских дронов. Официальные лица России и Ирана многократно отрицали использование таких беспилотников.
31 октября американский спецпредставитель Роберт Мэлли на онлайн-семинаре заявил, что США исключили переговоры по возобновлению соглашения из своей повестки. Если дипломатические инструменты не сработают, Вашингтон может применить против Тегерана санкции и даже военную силу, сказал он.
30 ноября Мэлли также подтвердил, что президент США Джо Байден готов в крайнем случае пойти на военный вариант решения вопроса о недопущении получения Ираном ядерного оружия, но добавил, что Штаты будут найдены «другие средства и что Иран изменит свой нынешний путь».