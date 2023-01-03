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Замглавы МИД Ирана заявил о продолжении переговоров по ядерной сделке

Ведомости

Переговорный процесс по восстановлению ядерного соглашения – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – продолжается, заявил замглавы МИД Ирана Али Багери в кулуарах церемонии, посвященной третьей годовщине убийства иранского военного деятеля, генерал-лейтенанта Касема Сулеймани и его соратников. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Переговоры (возрождение СВПД) представляют собой непрерывный процесс, который продолжается. Его методы могли меняться (время от времени), но процесс все еще продолжается», – приводит его слова агентство.

Таким образом Багери отреагировал на заявления официальных лиц Германии и США о том, что для них переговоры по возобновлению ядерной сделки более неважны.

По словам замглавы иранского МИДа, страна также продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). «Как эффективный и ответственный член Агентства и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также как страна, обладающая ядерным потенциалом, ядерными знаниями и ядерными технологиями, Исламская Республика Иран всегда серьезно и эффективно сотрудничала с Агентством. И обязательно продолжим это сотрудничество», – подчеркнул он.

13 октября западные страны впервые официально допустили возможность сворачивания переговоров по возобновлению СВПД. Поводом для этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби тогда назвал подавление протестов в Иране. По его словам, отныне Вашингтон сосредоточен на том, чтобы «привлечь [иранский] режим к ответственности за то, что он делает с невинными политическими протестующими». Волна протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини, охватила Иран в сентябре. Девушка была задержана полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка. В то же время Франция назвала поводом для сворачивания переговоров по СВПД информацию об использовании Россией в рамках боевых действий на Украине иранских дронов. Официальные лица России и Ирана многократно отрицали использование таких беспилотников.

31 октября американский спецпредставитель Роберт Мэлли на онлайн-семинаре заявил, что США исключили переговоры по возобновлению соглашения из своей повестки. Если дипломатические инструменты не сработают, Вашингтон может применить против Тегерана санкции и даже военную силу, сказал он.

30 ноября Мэлли также подтвердил, что президент США Джо Байден готов в крайнем случае пойти на военный вариант решения вопроса о недопущении получения Ираном ядерного оружия, но добавил, что Штаты будут найдены «другие средства и что Иран изменит свой нынешний путь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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