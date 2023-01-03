Замглавы МИД Ирана заявил о продолжении переговоров по ядерной сделке

13 октября западные страны впервые официально допустили возможность сворачивания переговоров по возобновлению СВПД. Поводом для этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби тогда назвал подавление протестов в Иране. По его словам, отныне Вашингтон сосредоточен на том, чтобы «привлечь [иранский] режим к ответственности за то, что он делает с невинными политическими протестующими». Волна протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини, охватила Иран в сентябре. Девушка была задержана полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка. В то же время Франция назвала поводом для сворачивания переговоров по СВПД информацию об использовании Россией в рамках боевых действий на Украине иранских дронов. Официальные лица России и Ирана многократно отрицали использование таких беспилотников.