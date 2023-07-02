Байден примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе

Ранее в Белом доме сообщили, что украинский вопрос будет основным на предстоящем саммите НАТО. В частности, страны - члены НАТО будут проинформированы о ситуации на поле боя, также союзники обсудят поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Что касается членства в НАТО, я просто не могу и не буду забегать вперед», – сказал он.