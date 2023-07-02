Байден примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе
Президент США Джо Байден примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает Белый дом.
Как уточняет администрация президента, с 9 по 13 июля Байден посетит Великобританию, Литву и Финляндию. Сначала он отправится в Лондон, где встретится с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком. Затем с 11 по 12 июля он посетит Вильнюс, чтобы принять участие в 74-м саммите НАТО, говорится в сообщении.
13 июля американский лидер отправится в Хельсинки, где присоединится к саммиту лидеров США и северных стран.
Ранее в Белом доме сообщили, что украинский вопрос будет основным на предстоящем саммите НАТО. В частности, страны - члены НАТО будут проинформированы о ситуации на поле боя, также союзники обсудят поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Что касается членства в НАТО, я просто не могу и не буду забегать вперед», – сказал он.
28 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил приглашение принять участие в совете НАТО – Украина, но не в самом саммите. 30 июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил Reuters, что президент Украины не поедет в Вильнюс, если страны НАТО «не проявят мужества» в вопросе приглашения Украины в блок.
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в состоянии конфликта. Он добавил, что «двери альянса открыты», и отметил, что страны блока планируют обсудить на саммите НАТО гарантии безопасности для Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что исключение возможности вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей спецоперации России. В начале июня он заявил, что Россия будет добиваться обеспечения своей безопасности, что подразумевает недопущение расширения НАТО к границам страны.