Газета
Политика

Новым послом Казахстана в России назначен экс-советник Назарбаева

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя генерального секретаря СНГ и экс-министра культуры Даурена Абаева новым послом республики в России. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», – говорится в сообщении. 

16 июня Токаев освободил от этой должности Ермека Кошербаева и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области. Кошербаев работал послом Казахстана в РФ с января 2020 г.

Даурену Абаеву 44 года. Он начал карьеру госслужащего в 2001 г. в МИДе Казахстана. С 2003 по 2007 г. занимал должность временного поверенного в делах Казахстана в Нидерландах, пишет портал Tengrinews. В 2007 г. возглавил отдел пресс-службы МИДа республики.

Затем в декабре 2007 г. Абаев начал карьеру при первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве. До 2009 г. он сменил несколько должностей: был экспертом, консультантом главы государства, а также заместителем пресс-секретаря президента. Следующие два года чиновник проработал на посту государственного инспектора администрации президента, прежде чем стать пресс-секретарем и советником Назарбаева. 

Позже Абаев занимал посты министра информации и общественного развития, первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана, а также министра культуры и спорта. До назначения послом с марта 2023 г. он работал в должности заместителя генсека СНГ. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных