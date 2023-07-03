Новым послом Казахстана в России назначен экс-советник Назарбаева

Затем в декабре 2007 г. Абаев начал карьеру при первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве. До 2009 г. он сменил несколько должностей: был экспертом, консультантом главы государства, а также заместителем пресс-секретаря президента. Следующие два года чиновник проработал на посту государственного инспектора администрации президента, прежде чем стать пресс-секретарем и советником Назарбаева.