МИД Грузии вызвал поверенного в делах Украины из-за санкций против Georgian Airways
В Министерство иностранных дел Грузии вызвали временного поверенного в делах Украины в стране Александра Шульгу. Об этом со ссылкой на грузинский МИД пишет «Интерфакс».
Шульгу вызвали для дачи разъяснений из-за включения Киевом грузинской авиакомпании в санкционный список.
1 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 192 человек, большинство из которых – граждане России. Под ограничения также попали юрлица – всего 291 компания. В списке среди прочих значилась и Georgian Airways, а также основатель компании Тамаз Гаиашвили. После этого Гаиашвили призвал власти Грузии ввести ответные меры. Решение Киева ввести в отношении компании санкции он назвал абсурдным и политизированным.
Вице-премьер-министр Грузии Леван Давиташвили 3 июля также назвал это решение политически мотивированным. «Потому что мы видим, что в Россию летают очень много авиакомпаний очень многих стран и подобной реакции или решения со стороны украинских властей не было ни в одном другом случае», – цитирует Давиташвили «Sputnik Грузия».
Georgian Airways возобновила полеты в Россию. 20 мая в Москву из грузинской столицы впервые за долгое время вылетел борт авиакомпании.