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Политика

МИД Грузии вызвал поверенного в делах Украины из-за санкций против Georgian Airways

Ведомости

В Министерство иностранных дел Грузии вызвали временного поверенного в делах Украины в стране Александра Шульгу. Об этом со ссылкой на грузинский МИД пишет «Интерфакс».

Шульгу вызвали для дачи разъяснений из-за включения Киевом грузинской авиакомпании в санкционный список.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 192 человек, большинство из которых – граждане России. Под ограничения также попали юрлица – всего 291 компания. В списке среди прочих значилась и Georgian Airways, а также основатель компании Тамаз Гаиашвили. После этого Гаиашвили призвал власти Грузии ввести ответные меры. Решение Киева ввести в отношении компании санкции он назвал абсурдным и политизированным.

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Вице-премьер-министр Грузии Леван Давиташвили 3 июля также назвал это решение политически мотивированным. «Потому что мы видим, что в Россию летают очень много авиакомпаний очень многих стран и подобной реакции или решения со стороны украинских властей не было ни в одном другом случае», – цитирует Давиташвили «Sputnik Грузия».

Georgian Airways возобновила полеты в Россию. 20 мая в Москву из грузинской столицы впервые за долгое время вылетел борт авиакомпании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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