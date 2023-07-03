МИД Грузии вызвал поверенного в делах Украины из-за санкций против Georgian Airways

1 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 192 человек, большинство из которых – граждане России. Под ограничения также попали юрлица – всего 291 компания. В списке среди прочих значилась и Georgian Airways, а также основатель компании Тамаз Гаиашвили. После этого Гаиашвили призвал власти Грузии ввести ответные меры. Решение Киева ввести в отношении компании санкции он назвал абсурдным и политизированным.