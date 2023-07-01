Основатель Georgian Airways призвал Грузию ввести ответные санкции против Украины

Гаиашвили пояснил, что украинские санкции против компании являются абсурдными и носят политический характер, поскольку разрешение на полеты в Россию выдал регулятор, а не сама авиакомпания. Кроме того, в Россию летают многие авиакомпании, в том числе из Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана, «всей Азии и Средней Азии». Однако в их отношении Киев санкции не вводит.