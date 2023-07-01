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Политика

Основатель Georgian Airways призвал Грузию ввести ответные санкции против Украины

Ведомости

Правительство Грузии должно принять ответные меры в отношении Украины, которая ввела санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили. Об этом, как сообщает местный портал Primetime, заявил сам Гаиашвили.

«Надеюсь, что за этим несправедливым и безосновательным решением президента Украины последует незамедлительный и зеркальный ответ правительства Грузии», – сказал он. 

Гаиашвили пояснил, что украинские санкции против компании являются абсурдными и носят политический характер, поскольку разрешение на полеты в Россию выдал регулятор, а не сама авиакомпания. Кроме того, в Россию летают многие авиакомпании, в том числе из Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана, «всей Азии и Средней Азии». Однако в их отношении Киев санкции не вводит.

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«Меня не удивляет сегодняшнее решение президента Украины. Меня удивляют срежиссированные аплодисменты оппозиционных групп в Грузии», – добавил он, выразив разочарование тем, что оппозиционные группы в стране радуются введению санкций против грузинской национальной авиакомпании.

«Что касается меня лично, то с 2003 г. я не являюсь ни учредителем, ни генеральным директором Georgian Airways, я лишь занимал должность начальника летной службы», – пояснил он.

Ранее 1 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 192 человек, большинство из которых – граждане России. Под ограничения также попали юрлица – всего 291 компания. В списке, среди прочих, значилась и Georgian Airways, а также Гаиашвили, который был указан как председатель совета директоров компании.

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10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан. Разрешение на выполнение полетов по данному направлению уже получили несколько авиакомпаний с обеих сторон. 20 мая в Москву из грузинской столицы впервые за долгое время вылетел борт Georgian Airways.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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