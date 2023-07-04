Министр печати Чечни увидел почерк западных спецслужб в нападении на Милашину и Немова
В нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне прослеживается «почерк западных спецслужб». Об этом заявил министр республики по национальной политике и печати Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
«Однако ввиду глобальных процессов, проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко», – написал Дудаев.
Он отметил, что в Чечне никому «не позволено нарушать покой и безопасность граждан и гостей, даже если они являются агентами Запада». Дудаев добавил, что правоохранителям еще предстоит выяснить «истинные причины этой провокации и установить ее зачинщиков».
При этом министр заявил, что реакция ряда общественных деятелей вызвала у него недоумение, так как, по мнению Дудаева, они «раздувают эту тему», хотя такой реакции не было на «оскорбления чеченского народа» Милашиной.
4 июля Милашина и Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи, которую сегодня признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти. После того как они отъехали от аэропорта, на них напали 10-15 человек, рассказала подробности Милашина. Они сильно избивали журналиста и адвоката, требуя раскрыть пароли от техники. Деньги и банковские карты нападавшие не взяли.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с нападением призвала наказать виновных и обратилась в правоохранительные органы Чечни с просьбой провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова «на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных».
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение службам установить личности напавших на Милашину и Немова. В МВД также сообщили, что проводят проверку по факту нападения в Ахматовском районе Грозного, по итогам которой будет принято процессуальное решение.