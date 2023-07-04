Министр печати Чечни увидел почерк западных спецслужб в нападении на Милашину и Немова

4 июля Милашина и Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи, которую сегодня признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти. После того как они отъехали от аэропорта, на них напали 10-15 человек, рассказала подробности Милашина. Они сильно избивали журналиста и адвоката, требуя раскрыть пароли от техники. Деньги и банковские карты нападавшие не взяли.