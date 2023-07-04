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Политика

Москалькова призвала наказать виновных в нападении на Милашину и Немова в Чечне

Ведомости

Виновные в нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали в Чечню на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой, должны быть наказаны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные – найдены и наказаны», – написала она.

Москалькова сообщила, что направила министру внутренних дел Руслану Алханову и руководителю СУ СК по Чеченской Республике Виталию Волкову телеграммы с просьбой провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова «на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных», а также прокурору республики Арсану Адаеву – с просьбой взять ситуацию на контроль.

Милашина и Немов утром 4 июля прибыли в Грозный. Как сообщали Ксения Собчак и правозащитная организация «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда они сели в такси у аэропорта, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Позже Москалькова сообщила, что у Милашиной были сломаны пальцы. 

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Пострадавших после нападения отвезли в травмпункт. Позже их перевезли в больницу в Беслане. По дороге для обеспечения безопасности их сопровождал уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев. В свою очередь он назвал произошедшее «провокацией против республики».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Песков отметил, что «речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер». Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил Волкову провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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