Москалькова призвала наказать виновных в нападении на Милашину и Немова в Чечне

Милашина и Немов утром 4 июля прибыли в Грозный. Как сообщали Ксения Собчак и правозащитная организация «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда они сели в такси у аэропорта, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Позже Москалькова сообщила, что у Милашиной были сломаны пальцы.