Москалькова призвала наказать виновных в нападении на Милашину и Немова в Чечне
Виновные в нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали в Чечню на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой, должны быть наказаны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
«Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные – найдены и наказаны», – написала она.
Москалькова сообщила, что направила министру внутренних дел Руслану Алханову и руководителю СУ СК по Чеченской Республике Виталию Волкову телеграммы с просьбой провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова «на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных», а также прокурору республики Арсану Адаеву – с просьбой взять ситуацию на контроль.
Милашина и Немов утром 4 июля прибыли в Грозный. Как сообщали Ксения Собчак и правозащитная организация «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда они сели в такси у аэропорта, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Позже Москалькова сообщила, что у Милашиной были сломаны пальцы.
Пострадавших после нападения отвезли в травмпункт. Позже их перевезли в больницу в Беслане. По дороге для обеспечения безопасности их сопровождал уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев. В свою очередь он назвал произошедшее «провокацией против республики».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Песков отметил, что «речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер». Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил Волкову провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад.