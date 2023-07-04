Кадыров прокомментировал нападение на Милашину и Немова в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение службам установить личности напавших на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.
«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», – написал он у себя в Telegram-канале.
Милашина (работала в «Новой газете») и Немов прибыли в столицу Чеченской Республики 4 июля. Визит журналистки и адвоката связан с оглашением приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.
По данным правозащитной организации «Команда против пыток» (ранее – «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда они отправились из аэропорта в Грозном, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Позже стало известно, что пострадавших перевезут в больницу в Беслане.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Песков отметил, что «речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер».
Следственный комитет (СК) проведет проверку по факту нападения, сообщили ранее в комитете. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин руководителю Следственного управления СК по Чеченской Республике Виталию Волкову.