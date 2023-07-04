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Кадыров прокомментировал нападение на Милашину и Немова в Чечне

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение службам установить личности напавших на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.

«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», – написал он у себя в Telegram-канале.

Милашина (работала в «Новой газете») и Немов прибыли в столицу Чеченской Республики 4 июля. Визит журналистки и адвоката связан с оглашением приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

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По данным правозащитной организации «Команда против пыток» (ранее – «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда они отправились из аэропорта в Грозном, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Позже стало известно, что пострадавших перевезут в больницу в Беслане.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Песков отметил, что «речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер».

Следственный комитет (СК) проведет проверку по факту нападения, сообщили ранее в комитете. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин руководителю Следственного управления СК по Чеченской Республике Виталию Волкову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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