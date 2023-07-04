Кадыров прокомментировал нападение на Милашину и Немова в Чечне

По данным правозащитной организации «Команда против пыток» (ранее – «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда они отправились из аэропорта в Грозном, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Позже стало известно, что пострадавших перевезут в больницу в Беслане.