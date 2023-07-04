В Минцифры поддержали избитых в Чечне журналистку и адвоката
Министерство цифрового развития выразило поддержку журналисту Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, на которых было совершено нападение в Чечне. Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.
«Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы», – сказано в сообщении.
В Минцифры пообещали оказать финансовую, правовую и информационную поддержку пострадавшим. Вместе с этим ведомство призвало медиаотрасль проявить солидарность.
Милашина (работала в «Новой газете») и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жены бывшего судьи, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев сообщил ТАСС, что у журналистки зафиксированы многочисленные переломы, а у адвоката ножевое ранение. Он добавил, что их планируют доставить в Москву бортом МЧС.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с нападением на журналиста и адвоката обратилась в Следственный комитет (СК) и прокуратуру Чечни. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн также заявил, что комитет направит обращение в СК России и Генпрокуратуру, чтобы расследование этого дела было взято на особый контроль.
О произошедшем было доложено президенту Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что «безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер».
Ранее 4 июля Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 годам колонии общего режима. Уточняется, что она была признана виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции.