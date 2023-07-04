В Минцифры поддержали избитых в Чечне журналистку и адвоката

Милашина (работала в «Новой газете») и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жены бывшего судьи, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев сообщил ТАСС, что у журналистки зафиксированы многочисленные переломы, а у адвоката ножевое ранение. Он добавил, что их планируют доставить в Москву бортом МЧС.