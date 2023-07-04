Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на журналистку и адвоката в Чечне
Следственный комитет (СК) проведет проверку по факту нападения в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку по данному факту и предоставить по ее итогам доклад.
Милашина и Немов 4 июля прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщали журналист Ксения Собчак и правозащитная организация «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда они сели в такси у аэропорта, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Пострадавших после нападения отвезли в травмпункт. Позже стало известно, что Милашину и Немова перевезут в больницу в Беслане.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Песков отметил, что «речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер».
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с нападением на журналиста и адвоката обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн также заявил, что комитет направит обращение в СК России и Генпрокуратуру, чтобы расследование этого дела было взято на особый контроль.