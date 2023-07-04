Омбудсмен Чечни назвал провокацией нападение на Милашину и Немова
Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова «провокацией против республики». Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».
«Вызвал уполномоченного по правам человека республики в Северной Осетии [Тамерлана Цгоева], передал дальнейшего здоровья Милашиной. Ее полностью обследовали, все нормально. Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией», – сказал омбудсмен по республике.
Нападение на Милашину и Немова произошло 4 июля в Чечне. Они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жены бывшего судьи, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщали журналист Ксения Собчак и правозащитная организация «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда Милашина и Немов сели в такси у аэропорта, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Пострадавших после нападения отвезли в травмпункт. Позже стало известно, что Милашину и Немова перевезут в больницу в Беслане.
После этого председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что союз и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выясняют подробности нападения. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет (СК) и прокуратуру Чечни. Кроме того, она попросила Солтаева обеспечить безопасность пострадавшим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Песков отметил, что «речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер».