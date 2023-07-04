Омбудсмен Чечни назвал провокацией нападение на Милашину и Немова

Нападение на Милашину и Немова произошло 4 июля в Чечне. Они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жены бывшего судьи, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщали журналист Ксения Собчак и правозащитная организация «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда Милашина и Немов сели в такси у аэропорта, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Пострадавших после нападения отвезли в травмпункт. Позже стало известно, что Милашину и Немова перевезут в больницу в Беслане.