Министр энергетики ОАЭ назвал «крепкими и хорошими» отношения с Россией

Шейх ОАЭ посещал Россию 11 раз, а в 2019 г. он принимал российского президента. Предыдущая их встреча прошла в октябре 2022 г. в Санкт-Петербурге – тогда шейх проинформировал Путина, что ОАЭ готовы взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом. В свою очередь Путин рассказал о ситуации на Запорожской АЭС и об усилиях Москвы по обеспечению ядерной безопасности. Также стороны затрагивали вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.