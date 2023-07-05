Министр энергетики ОАЭ назвал «крепкими и хорошими» отношения с Россией
Отношения ОАЭ и России «по-прежнему крепкие и хорошие», заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль аль-Мазруки.
«Мы балансируем наши отношения, и наши отношения с Россией по-прежнему крепкие и хорошие», – сказал министр на семинаре ОПЕК (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос о влиянии западных санкций и давлении на отношения между двумя странами.
Он отметил, что свидетельством прочных отношений является присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) шейха ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
«В этом смысле для нас Эмираты, конечно, хороший и комфортный партнер. Отношения между Россией и Эмиратами развиваются достаточно успешно», – подчеркнул президент России.
Шейх ОАЭ посещал Россию 11 раз, а в 2019 г. он принимал российского президента. Предыдущая их встреча прошла в октябре 2022 г. в Санкт-Петербурге – тогда шейх проинформировал Путина, что ОАЭ готовы взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом. В свою очередь Путин рассказал о ситуации на Запорожской АЭС и об усилиях Москвы по обеспечению ядерной безопасности. Также стороны затрагивали вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.