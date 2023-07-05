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Министр энергетики ОАЭ назвал «крепкими и хорошими» отношения с Россией

Ведомости

Отношения ОАЭ и России «по-прежнему крепкие и хорошие», заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль аль-Мазруки.

«Мы балансируем наши отношения, и наши отношения с Россией по-прежнему крепкие и хорошие», – сказал министр на семинаре ОПЕК (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос о влиянии западных санкций и давлении на отношения между двумя странами.

Он отметил, что свидетельством прочных отношений является присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) шейха ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. 

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16 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с Аль Нахайяном на полях ПМЭФа. Российский президент тогда отметил, что экономика и социальная сфера под руководством шейха «развиваются очень активно».

«В этом смысле для нас Эмираты, конечно, хороший и комфортный партнер. Отношения между Россией и Эмиратами развиваются достаточно успешно», – подчеркнул президент России.

Шейх ОАЭ посещал Россию 11 раз, а в 2019 г. он принимал российского президента. Предыдущая их встреча прошла в октябре 2022 г. в Санкт-Петербурге – тогда шейх проинформировал Путина, что ОАЭ готовы взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом. В свою очередь Путин рассказал о ситуации на Запорожской АЭС и об усилиях Москвы по обеспечению ядерной безопасности. Также стороны затрагивали вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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