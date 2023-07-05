Посол Грузии на Украине Закарашвили покинет страну 6 июля
Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили заявил, что покинет территорию страны 6 июля. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Rustavi 2.
По его словам, 48 часов, которые ему дали украинские власти на то, чтобы уехать в Тбилиси, истекают в полдень 6 июля. «Отсчет начался после моей вчерашней встречи. Грубо говоря, до 12 часов завтра пройдет 48 часов. Естественно, я постараюсь покинуть территорию Украины до 12 часов завтрашнего дня», – сказал Закарашвили. Но, по его словам, отъезд сопряжен с рядом трудностей, поскольку сейчас из Киева можно уехать только на поезде или автомобиле.
Посол также добавил, что несмотря на ультиматум, который ему выдвинули украинские власти, Грузия не находится в стадии разрыва дипломатических отношений с Украиной. «Как отметили в МИД, это эскалация отношений. Если учесть тот факт, что украинская сторона долгое время не имела посла в Грузии, после этого теоретически возможно снижение уровня дипломатических отношений, следующим этапом которых является разрыв отношений. Впрочем, мы еще не на дне, так как аккредитованный посол вообще есть в Грузии, хотя и не в Украине, но приглашен для консультаций», – отметил Закарашвили.
4 июля МИД Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского выразил грузинскому послу решительный протест из-за ситуации вокруг бывшего президента Михаила Саакашвили и призвал грузинские власти направить политика в Киев для дальнейшего лечения. МИД Украины также предписал послу покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями.
МИД Грузии назвал это решение крайней формой обострения отношений с Украиной. Ведомство сочло такое требование вмешательством во внутренние дела Грузии.
В мае Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отклонил иск адвокатов Саакашвили о переводе бывшего президента в зарубежную клинику для лечения. 3 июля бывший президент впервые за долгое время дистанционно участвовал в заседании Тбилисского городского суда, где показал свое исхудавшее тело и призвал власти Грузии извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы.