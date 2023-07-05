Посол Грузии на Украине Закарашвили покинет страну 6 июля

Посол также добавил, что несмотря на ультиматум, который ему выдвинули украинские власти, Грузия не находится в стадии разрыва дипломатических отношений с Украиной. «Как отметили в МИД, это эскалация отношений. Если учесть тот факт, что украинская сторона долгое время не имела посла в Грузии, после этого теоретически возможно снижение уровня дипломатических отношений, следующим этапом которых является разрыв отношений. Впрочем, мы еще не на дне, так как аккредитованный посол вообще есть в Грузии, хотя и не в Украине, но приглашен для консультаций», – отметил Закарашвили.