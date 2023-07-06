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Лукашенко опроверг сообщения о смерти Тихановского и Бабарико

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вбросом сообщения о смерти Сергея Тихановского, мужа бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

«Я знаю, от кого пошла эта информация. Не от нее [Тихановской]», – сказал белорусский президент на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ (цитата по ТАСС). По его словам, вброс нужен для того, чтобы «тему перебить». При этом о какой теме идет речь, Лукашенко не уточнил.

Кроме того, он опроверг данные и о якобы смерти другого экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико. Он уточнил, что сам интересовался его здоровьем в колонии.

Ранее Тихановская сообщила, что получила анонимное письмо, в котором говорилось о смерти ее мужа Сергея. На следующий день Тихановская в своем Telegram-канале опубликовала видео с мужем в колонии. «Сердце радуется видеть Сергея. Живым. И сильным», – написала экс-кандидат.

Ранее по теме: Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Тихановской

В декабре 2021 г. Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы. Ему и его соратникам инкриминировали призывы к насилию в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов Белоруссии через интернет, подготовку и организацию массовых беспорядков в республике, разжигание вражды и розни в обществе по признакам социальной принадлежности, а также воспрепятствование работе Центризбиркома Белоруссии и проведению республиканских референдумов и угрозы в адрес председателя комиссии.

Виктора Бабарико, который также является бывшим председателем правления Белгазпромбанка, приговорили к 14 годам колонии в июле 2021 г. Его обвинили в получении организованной группой взяток в особо крупном размере и отмывании средств. 5 июля 2023 г. Минский областной суд приговорил сына экс-кандидата Эдуарда Бабарико к восьми годам по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также пособничестве в разжигании социальной вражды и розни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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