Лукашенко опроверг сообщения о смерти Тихановского и Бабарико

«Я знаю, от кого пошла эта информация. Не от нее [Тихановской]», – сказал белорусский президент на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ (цитата по ТАСС). По его словам, вброс нужен для того, чтобы «тему перебить». При этом о какой теме идет речь, Лукашенко не уточнил.