Лукашенко опроверг сообщения о смерти Тихановского и Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вбросом сообщения о смерти Сергея Тихановского, мужа бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.
«Я знаю, от кого пошла эта информация. Не от нее [Тихановской]», – сказал белорусский президент на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ (цитата по ТАСС). По его словам, вброс нужен для того, чтобы «тему перебить». При этом о какой теме идет речь, Лукашенко не уточнил.
Кроме того, он опроверг данные и о якобы смерти другого экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико. Он уточнил, что сам интересовался его здоровьем в колонии.
Ранее Тихановская сообщила, что получила анонимное письмо, в котором говорилось о смерти ее мужа Сергея. На следующий день Тихановская в своем Telegram-канале опубликовала видео с мужем в колонии. «Сердце радуется видеть Сергея. Живым. И сильным», – написала экс-кандидат.
В декабре 2021 г. Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы. Ему и его соратникам инкриминировали призывы к насилию в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов Белоруссии через интернет, подготовку и организацию массовых беспорядков в республике, разжигание вражды и розни в обществе по признакам социальной принадлежности, а также воспрепятствование работе Центризбиркома Белоруссии и проведению республиканских референдумов и угрозы в адрес председателя комиссии.
Виктора Бабарико, который также является бывшим председателем правления Белгазпромбанка, приговорили к 14 годам колонии в июле 2021 г. Его обвинили в получении организованной группой взяток в особо крупном размере и отмывании средств. 5 июля 2023 г. Минский областной суд приговорил сына экс-кандидата Эдуарда Бабарико к восьми годам по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также пособничестве в разжигании социальной вражды и розни.