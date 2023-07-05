Минский суд приговорил сына экс-кандидата в президенты Бабарико к восьми годам

6 марта к 15 годам колонии заочно была приговорена бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая сейчас проживает в Литве. Ей и еще четырем фигурантам, которые также находятся за пределами Белоруссии, были вменены заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти.