Минский суд приговорил сына экс-кандидата в президенты Бабарико к восьми годам
Минский областной суд приговорил Эдуарда Бабарико, сына бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, к восьми годам колонии. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило «БелТА».
Бабарико признали виновным в уклонении от уплаты налогов, а также пособничестве в разжигании социальной вражды и розни. Суд установил, что Эдуард Бабарико не декларировал доходы в период с 2012 по 2022 г. Бабарико не признал вину.
Эдуард Бабарико возглавлял предвыборную кампанию своего отца Виктора, которого в июле 2021 г. приговорили к 14 годам колонии усиленного режима.
Это не первый осужденный, связанный с выборами в президенты республики в 2020 г. В апреле к 1,5 года колонии общего режима был приговорен экс-кандидат Андрей Дмитриев. Тогда же заочно был осужден на 17 лет колонии усиленного режима экс-кандидат Валерий Цепкало.
6 марта к 15 годам колонии заочно была приговорена бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая сейчас проживает в Литве. Ей и еще четырем фигурантам, которые также находятся за пределами Белоруссии, были вменены заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти.