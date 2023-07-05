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Минский суд приговорил сына экс-кандидата в президенты Бабарико к восьми годам

Ведомости

Минский областной суд приговорил Эдуарда Бабарико, сына бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, к восьми годам колонии. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило «БелТА».

Бабарико признали виновным в уклонении от уплаты налогов, а также пособничестве в разжигании социальной вражды и розни. Суд установил, что Эдуард Бабарико не декларировал доходы в период с 2012 по 2022 г. Бабарико не признал вину.

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Эдуард Бабарико возглавлял предвыборную кампанию своего отца Виктора, которого в июле 2021 г. приговорили к 14 годам колонии усиленного режима.

Это не первый осужденный, связанный с выборами в президенты республики в 2020 г. В апреле к 1,5 года колонии общего режима был приговорен экс-кандидат Андрей Дмитриев. Тогда же заочно был осужден на 17 лет колонии усиленного режима экс-кандидат Валерий Цепкало.

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6 марта к 15 годам колонии заочно была приговорена бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая сейчас проживает в Литве. Ей и еще четырем фигурантам, которые также находятся за пределами Белоруссии, были вменены заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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