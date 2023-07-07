В Кремле сообщили об отсутствии планов Путина по поездке в новые регионы

Путин впервые после начала боевых действий на Украине посетил Донбасс 20 марта 2023 г., куда он прибыл после рабочей поездки в Крым по случаю девятой годовщины присоединения полуострова к России. Эти поездки Кремль заранее не анонсировал. Во время рабочей поездки в Мариуполь Путин осмотрел несколько объектов и пообщался с местными жителями. Глава государства посетил несколько районов, передвигаясь по городу за рулем автомобиля.