В Кремле сообщили об отсутствии планов Путина по поездке в новые регионы
Президент России Владимир Путин пока не планирует ехать в новые регионы страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это никогда заранее не анонсируется. Там есть своя специфика, связанная с безопасностью. Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем», – сказал он, отвечая на вопрос о планах Путина поехать в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области до выборов.
Песков также сообщил, что Путин «продолжит практику прямого общения» с бойцами, которые принимают участие в спецоперации, хотя пока никаких публичных мероприятий не планируется. «Президент часто общается с непосредственными участниками боевых действий, и не каждый раз мы публикуем эту информацию», – добавил Песков.
Путин впервые после начала боевых действий на Украине посетил Донбасс 20 марта 2023 г., куда он прибыл после рабочей поездки в Крым по случаю девятой годовщины присоединения полуострова к России. Эти поездки Кремль заранее не анонсировал. Во время рабочей поездки в Мариуполь Путин осмотрел несколько объектов и пообщался с местными жителями. Глава государства посетил несколько районов, передвигаясь по городу за рулем автомобиля.
17 апреля Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, а также штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Глава государства поздравил военнослужащих обоих штабов с наступающей Пасхой и подарил им копии иконы «Спас Нерукотворный». Позже Песков объяснил, что Путину важно, будучи верховным главнокомандующим, получать информацию о проведении спецоперации на месте.