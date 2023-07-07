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Политика

В Кремле сообщили об отсутствии планов Путина по поездке в новые регионы

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не планирует ехать в новые регионы страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это никогда заранее не анонсируется. Там есть своя специфика, связанная с безопасностью. Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем», – сказал он, отвечая на вопрос о планах Путина поехать в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области до выборов. 

Песков также сообщил, что Путин «продолжит практику прямого общения» с бойцами, которые принимают участие в спецоперации, хотя пока никаких публичных мероприятий не планируется. «Президент часто общается с непосредственными участниками боевых действий, и не каждый раз мы публикуем эту информацию», – добавил Песков.

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Путин впервые после начала боевых действий на Украине посетил Донбасс 20 марта 2023 г., куда он прибыл после рабочей поездки в Крым по случаю девятой годовщины присоединения полуострова к России. Эти поездки Кремль заранее не анонсировал. Во время рабочей поездки в Мариуполь Путин осмотрел несколько объектов и пообщался с местными жителями. Глава государства посетил несколько районов, передвигаясь по городу за рулем автомобиля.

17 апреля Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, а также штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Глава государства поздравил военнослужащих обоих штабов с наступающей Пасхой и подарил им копии иконы «Спас Нерукотворный». Позже Песков объяснил, что Путину важно, будучи верховным главнокомандующим, получать информацию о проведении спецоперации на месте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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