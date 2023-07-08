Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»
Российская сторона на 11 июля запросила открытое заседание Совета безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северный поток», который произошел в сентябре прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» на 11 июля. Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется», – написал он.
Москва запросила британское председательство пригласить на заседание представителей этих стран, добавил Полянский. По его словам, ожидания отчета по их расследованиям среди стран – членов ООН нарастают. Россия также намерена пригласить «пару интересных незаангажированных докладчиков», их имена Полянский решил не раскрывать «в целях безопасности».
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление в результате взрыва, после чего были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
14 февраля в Госдуму внесли проект обращения к ООН с призывом к международному расследованию инцидентов на газопроводах. В ответ в организации указали на отсутствие мандата для проведения расследования. Россия с такой позицией ООН не согласна, подчеркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В марте в западных СМИ, включая газету The New York Times, появились сообщения о возможной причастности к диверсиям некой «проукраинский группировки». При этом подчеркивалось, что данных об участии в операции России у США нет. В Кремле усомнились в этой информации и назвали сообщения «скоординированным вбросом».