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Швеция может осенью назвать виновного в подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Расследование диверсии на «Северных потоках» близится к завершению, Швеция надеется найти ответственного за инцидент и выдвинуть обвинения уже осенью 2023 г. Об этом сообщил ведущий дело прокурор Матс Юнгквист в интервью Шведскому радио.

«Мне кажется, что мы приближаемся к финальной стадии. Расследование может быть завершено осенью. Я надеюсь, что мы по крайней мере осенью сможем занять позицию по вопросу об обвинении», – заявил он (цитата по ТАСС).

Юнгквист напомнил, что на дне были найдены следы взрывчатки. По его словам, у взрывчатки «специальный состав», что позволяет шведским следователям сделать «определенные выводы». Прокурор отметил, что в ходе расследования шведские сотрудники встречались с немецкими коллегами. Юнгквист уточнил, что он и сам присутствовал на встрече с немецким прокурором и другими следователями.

Предварительное следствие пришло к выводу, что за диверсией стоит государство, заявил Юнгквист. Он добавил, что расследование только усилило эти подозрения.

Накануне, 13 июня, нидерландские NOS и Nieuwsuur и немецкие Die Zeit и ARD опубликовали совместное расследование, в котором утверждалось, что ЦРУ США было проинформировано о планах Украины подорвать «Северные потоки» в июне 2022 г. и предостерегло Киев от этого шага. В результате диверсия на трубопроводах произошла тремя месяцами позже – в конце сентября. Газета The Wall Street Journal пишет, что ЦРУ полагало, что Киев отказался от планов организовать диверсию после предупреждения США.

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Взрыв на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 г. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», но ответственные за произошедшее так и не были названы.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование инцидента на газопроводах, в котором назвал причастными к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.

Через месяц ряд западных СМИ со ссылкой на новые разведданные США сообщили о возможной причастности к диверсиям некой «проукраинский группировки». Также подчеркивалось, что данных об участии в операции России у США нет. В Киеве причастность к инциденту отрицают.

В Кремле также усомнились в этой информации и назвали сообщения «скоординированным вбросом». В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин обвинил «англосаксов» во взрывах на «Северных потоках». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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