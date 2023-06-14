Швеция может осенью назвать виновного в подрыве «Северных потоков»
Расследование диверсии на «Северных потоках» близится к завершению, Швеция надеется найти ответственного за инцидент и выдвинуть обвинения уже осенью 2023 г. Об этом сообщил ведущий дело прокурор Матс Юнгквист в интервью Шведскому радио.
«Мне кажется, что мы приближаемся к финальной стадии. Расследование может быть завершено осенью. Я надеюсь, что мы по крайней мере осенью сможем занять позицию по вопросу об обвинении», – заявил он (цитата по ТАСС).
Юнгквист напомнил, что на дне были найдены следы взрывчатки. По его словам, у взрывчатки «специальный состав», что позволяет шведским следователям сделать «определенные выводы». Прокурор отметил, что в ходе расследования шведские сотрудники встречались с немецкими коллегами. Юнгквист уточнил, что он и сам присутствовал на встрече с немецким прокурором и другими следователями.
Предварительное следствие пришло к выводу, что за диверсией стоит государство, заявил Юнгквист. Он добавил, что расследование только усилило эти подозрения.
Накануне, 13 июня, нидерландские NOS и Nieuwsuur и немецкие Die Zeit и ARD опубликовали совместное расследование, в котором утверждалось, что ЦРУ США было проинформировано о планах Украины подорвать «Северные потоки» в июне 2022 г. и предостерегло Киев от этого шага. В результате диверсия на трубопроводах произошла тремя месяцами позже – в конце сентября. Газета The Wall Street Journal пишет, что ЦРУ полагало, что Киев отказался от планов организовать диверсию после предупреждения США.
Взрыв на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 г. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», но ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование инцидента на газопроводах, в котором назвал причастными к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
Через месяц ряд западных СМИ со ссылкой на новые разведданные США сообщили о возможной причастности к диверсиям некой «проукраинский группировки». Также подчеркивалось, что данных об участии в операции России у США нет. В Киеве причастность к инциденту отрицают.
В Кремле также усомнились в этой информации и назвали сообщения «скоординированным вбросом». В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин обвинил «англосаксов» во взрывах на «Северных потоках». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», – сказал он.