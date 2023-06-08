Песков заявил об отсутствии прозрачного расследования диверсии на «Северных потоках»

Таким образом Песков прокомментировал публикацию The Washington Post (WP) об осведомленности ЦРУ о планах Киева устроить диверсию. Он подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в том, что диверсия была целенаправленной. В то же время, добавил пресс-секретарь, Кремль не знает, насколько опубликованная информация соответствует действительности. По его мнению, ни у кого не вызывает вопросов, что это «дело нечисто».