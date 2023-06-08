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Политика

Песков заявил об отсутствии прозрачного расследования диверсии на «Северных потоках»

Ведомости

Прозрачного расследования подрыва «Северных потоков» не проводится, более того, российская сторона к нему не допускается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили про данные, которые у нас имеются, о возможной причастности англосаксов к этому террористическому акту, направленному против международной энергетической инфраструктуры. Все остальные детали обязательно должны быть выявлены в ходе прозрачного международного расследования, коего сейчас не происходит, и к любым попыткам расследования российская сторона не допускается», – сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал публикацию The Washington Post (WP) об осведомленности ЦРУ о планах Киева устроить диверсию. Он подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в том, что диверсия была целенаправленной. В то же время, добавил пресс-секретарь, Кремль не знает, насколько опубликованная информация соответствует действительности. По его мнению, ни у кого не вызывает вопросов, что это «дело нечисто».

6 июня WP со ссылкой на утекшие данные европейской разведки сообщила, что информация о планах Киева устроить диверсию на «Северных потоках» была передана ЦРУ в июне 2022 г. Сообщения европейской разведки были опубликованы на чат-платформе Discord предположительно членом разведывательного подразделения Национальной гвардии ВВС в штате Массачусетс Джеком Тейшейрой. Газета получила копию отчета от одного из его онлайн-друзей. Данные европейской разведке передал некий «человек на Украине», писала WP.

После этого в интервью изданиям Die Welt и Politico президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к инциденту. «Я – президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», – сказал украинский лидер.

В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин обвинил «англосаксов» во взрывах на «Северных потоках». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», – сказал он. 

В марте в западных СМИ, включая газету The New York Times, появились сообщения о возможной причастности к диверсиям некой «проукраинский группировки». При этом подчеркивалось, что данных об участии в операции России у США нет. В Кремле усомнились в этой информации и назвали сообщения «скоординированным вбросом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных