Йеллен обсудила с вице-премьером госсовета КНР вопросы экономической конкуренции

В начале мероприятия, согласно опубликованной на сайте минфина выдержке, Йеллен заявила, что экономики США и Китая могут взаимодействовать таким образом, который не вызывает возражений ни у одного, ни у другого правительства. Сотрудничество США и Китая необходимо в рамках глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и оказания помощи бедным странам, добавила она.