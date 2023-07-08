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Йеллен обсудила с вице-премьером госсовета КНР вопросы экономической конкуренции

Ведомости

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе сегодняшней встречи с курирующим экономические вопросы вице-премьером госсовета Китая Хэ Лифэном обсудила подходы к поиску здоровой конкуренции в экономике. Об этом сообщается на сайте американского министерства.

«Подняв вызывающие озабоченность вопросы, министр Йеллен обсудила подходы к поиску здоровой экономической конкуренции с Китаем с созданием равных условий для американских рабочих и предприятий», – говорится в пресс-релизе минфина.

Йеллен в ходе встречи подчеркнула, что несмотря на разногласия Вашингтона и Пекина, необходимо находить способы совместной работы по глобальным вопросам. Саму встречу минфин охарактеризовал как откровенную, конструктивную и всестороннюю.

В начале мероприятия, согласно опубликованной на сайте минфина выдержке, Йеллен заявила, что экономики США и Китая могут взаимодействовать таким образом, который не вызывает возражений ни у одного, ни у другого правительства. Сотрудничество США и Китая необходимо в рамках глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и оказания помощи бедным странам, добавила она.

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«Тот факт, что, несмотря на недавнюю напряженность, мы установили рекорд двусторонней торговли в 2022 г., говорит о том, что у наших фирм есть достаточно возможностей для торговли и инвестиций», – рассказала она.

Переговоры продлились пять часов, после чего состоялся официальный ужин, отмечает Reuters. Китайская сторона при этом также сочла переговоры конструктивными. Как указывает агентство, Йеллен также встретилась сегодня с главой Народного банка Китая Пан Гуншэном, обсудив с ним глобальные макроэкономические и финансовые вопросы, в том числе непропорциональное влияние «недавних экономических потрясений» на бедные страны.

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7 июля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с китайским премьером Ли Цяном заявила, что Вашингтон стремится к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает все», но пользу извлекают обе стороны. Вместе с тем министр раскритиковала Пекин за недавние жесткие действия против американских компаний и новые меры контроля за экспортом некоторых важнейших полезных ископаемых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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