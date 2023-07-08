Байден напомнил Си о зависимости Китая от инвестиций Запада после его встречи с Путиным

7 июля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с китайским премьером Ли Цяном заявила, что Вашингтон стремится к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает все», но пользу извлекают обе стороны. Вместе с тем министр раскритиковала Пекин за недавние жесткие действия против американских компаний и новые меры контроля за экспортом некоторых важнейших полезных ископаемых.