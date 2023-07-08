Байден напомнил Си о зависимости Китая от инвестиций Запада после его встречи с Путиным
Президент США Джо Байден рассказал, что после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина позвонил китайскому лидеру. В ходе разговора он напомнил ему о зависимости страны от западных инвестиций, призвав «быть осторожнее», передает Reuters.
«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», – отметил Байден.
Байден пояснил, что напомнил Си о его собственных словах о зависимости КНР от инвестиций США и Европы, а также рассказал об уходе 600 американских компаний из России после начала спецоперации. Си, выслушав Байдена, не стал спорить, добавил американский президент.
Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом с 20 по 22 марта. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.
7 июля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с китайским премьером Ли Цяном заявила, что Вашингтон стремится к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает все», но пользу извлекают обе стороны. Вместе с тем министр раскритиковала Пекин за недавние жесткие действия против американских компаний и новые меры контроля за экспортом некоторых важнейших полезных ископаемых.
В конце июня Байден, комментируя февральскую историю со сбитым аэростатом, назвал председателя КНР диктатором. Китайский МИД после этого выразил протест Вашингтону, назвав такие заявления крайне абсурдными и безответственными.