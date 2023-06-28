Пекин призвал Вашингтон решать собственные проблемы после слов Байдена
Китай рассчитывает, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, заявила представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова американского президента Джо Байдена об «огромных проблема» Пекина.
«Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире», – приводит ее слова «РИА Новости».
По словам представителя МИД КНР, любая страна может столкнуться с проблемами. Китай же, добавила она, сможет добиваться лучшего и более масштабного развития благодаря «сплоченности всего китайского народа и его упорному труду».
Об «огромных проблемах» у Китая Байден заявил во время выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию, сообщал пресс-пул Белого дома, но в какие-либо подробности американский президент вдаваться не стал.
Это высказывание Байдена прозвучало через неделю после его резонансного заявления, в котором он, комментируя февральскую историю со сбитым аэростатом, назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Негативная реакция китайского лидера, считает Байден, на случившееся с воздушным шаром объясняется тем, что председатель КНР не знал о реальном местоположении аэростата. «Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося», – сказал он.
МИД КНР после этого выразил протест Вашингтону, заявив, что такие заявления «крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией». Как отмечали американские СМИ, высокопоставленные чиновники США были застигнуты врасплох высказыванием Байдена. Всего сутки до этого госсекретарь США Энтони Блинкен провел 35-минутную встречу с Си Цзиньпином. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам», – сказал тогда китайский лидер.