Пекин призвал Вашингтон решать собственные проблемы после слов Байдена

Это высказывание Байдена прозвучало через неделю после его резонансного заявления, в котором он, комментируя февральскую историю со сбитым аэростатом, назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Негативная реакция китайского лидера, считает Байден, на случившееся с воздушным шаром объясняется тем, что председатель КНР не знал о реальном местоположении аэростата. «Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося», – сказал он.