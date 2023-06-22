СМИ: для чиновников США слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине стали неожиданными

20 июня СМИ сообщили, что Байден назвал Си диктатором, обсуждая февральский инцидент с китайским аэростатом, сбитым военными США. Эти слова были сказаны в Калифорнии на встрече, которую Байден организовал для сбора средств на свою президентскую кампанию. Негативная реакция китайского лидера, считает Байден, на случившееся с воздушным шаром объясняется тем, что председатель КНР не знал о реальном местоположении аэростата. «Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося», – сказал он.