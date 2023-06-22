СМИ: для чиновников США слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине стали неожиданными
Высокопоставленные американские чиновники оказались застигнуты врасплох заявлением президента США Джо Байдена, в котором тот назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, комментируя февральскую историю со сбитым аэростатом. Об этом сообщил телеканал NBC.
По его информации, официальные лица США в частном порядке сообщили своим китайским коллегам, что использованная Байденом формулировка не означает изменения официальной политики Белого дома по отношению к Китаю. Они также считают, что эта ситуация не обнулит прогресс, который был достигнут в результате визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин за сутки до этого.
«Секретарь Блинкен хорошо провел встречу и добился определенного прогресса. У нас есть все основания рассчитывать на дальнейшее развитие этого прогресса», – рассказал телеканалу один из них.
По словам другого собеседника, Блинкен привык к вызывающим ажиотаж высказываниям президента, поэтому «не расстраивается». Пекин, считает чиновник, больше задели слова Байдена о том, что «Си не всемогущ» и не владел полной информацией об аэростате.
20 июня СМИ сообщили, что Байден назвал Си диктатором, обсуждая февральский инцидент с китайским аэростатом, сбитым военными США. Эти слова были сказаны в Калифорнии на встрече, которую Байден организовал для сбора средств на свою президентскую кампанию. Негативная реакция китайского лидера, считает Байден, на случившееся с воздушным шаром объясняется тем, что председатель КНР не знал о реальном местоположении аэростата. «Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося», – сказал он.
МИД КНР после этого выразил протест Вашингтону, заявив, что такие заявления «крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией».
В Кремле считают, что подобное заявление Байдена спустя сутки после визита в Пекин Блинкена говорит о противоречивости и непредсказуемости политики Вашингтона. «Впрочем, это их дело. У нас есть свои плохие отношения с США и свои очень хорошие отношения с КНР», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Блинкен на второй день своего визита в Пекин, 19 июня, провел 35-минутную встречу с Си Цзиньпином. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», – цитирует китайского лидера CNN.