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В Кремле прокомментировали слова Байдена о Си Цзиньпине

Ведомости

Тот факт, что президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором вскоре после визита в Пекин американского госсекретаря Энтони Блинкена, говорит о противоречивости и непредсказуемости политики Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, это весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости. Буквально днями ранее мы видели информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, о таких разных примирительных заявлениях и так далее. И здесь такая непонятная компенсация всех действий со стороны главы государства», – рассказал он.

Песков также счел слова Байдена продолжением «менторских проявлений» во внешней политике США, которые многие страны уже считают неприемлемыми.

«Впрочем это их дело. У нас есть свои плохие отношения с США и свои очень хорошие отношения с КНР», – добавил он.

Выступая в Калифорнии на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании, американский лидер заявил, что Си Цзиньпин был расстроен, когда предполагаемый китайский «шпионский» воздушный шар был сбит с курса над воздушным пространством США. «Это большое замешательство для диктаторов. Когда они не знали, что произошло», – сказал он.

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Блинкен на второй день своего визита в Пекин, 19 июня, провел 35-минутную встречу с Си Цзиньпином. Этот прием, по мнению Associated Press, символизирует успех поездки Блинкена в Китай – первого такого визита с 2018 г. При этом сам факт встречи с китайским лидером оставался под вопросом до последнего момента. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», – цитирует китайского лидера CNN.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных