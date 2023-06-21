В Кремле прокомментировали слова Байдена о Си Цзиньпине
Тот факт, что президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором вскоре после визита в Пекин американского госсекретаря Энтони Блинкена, говорит о противоречивости и непредсказуемости политики Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, это весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости. Буквально днями ранее мы видели информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, о таких разных примирительных заявлениях и так далее. И здесь такая непонятная компенсация всех действий со стороны главы государства», – рассказал он.
Песков также счел слова Байдена продолжением «менторских проявлений» во внешней политике США, которые многие страны уже считают неприемлемыми.
«Впрочем это их дело. У нас есть свои плохие отношения с США и свои очень хорошие отношения с КНР», – добавил он.
Выступая в Калифорнии на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании, американский лидер заявил, что Си Цзиньпин был расстроен, когда предполагаемый китайский «шпионский» воздушный шар был сбит с курса над воздушным пространством США. «Это большое замешательство для диктаторов. Когда они не знали, что произошло», – сказал он.
Блинкен на второй день своего визита в Пекин, 19 июня, провел 35-минутную встречу с Си Цзиньпином. Этот прием, по мнению Associated Press, символизирует успех поездки Блинкена в Китай – первого такого визита с 2018 г. При этом сам факт встречи с китайским лидером оставался под вопросом до последнего момента. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», – цитирует китайского лидера CNN.