В Кремле прокомментировали слова Байдена о Си Цзиньпине

Блинкен на второй день своего визита в Пекин, 19 июня, провел 35-минутную встречу с Си Цзиньпином. Этот прием, по мнению Associated Press, символизирует успех поездки Блинкена в Китай – первого такого визита с 2018 г. При этом сам факт встречи с китайским лидером оставался под вопросом до последнего момента. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», – цитирует китайского лидера CNN.