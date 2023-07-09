На протесты против судебной реформы в Израиле вышли 180 000 человек

В конце марта Нетаньяху приостановил реформу на фоне многотысячных протестов, начавшихся в январе. Так, 26 марта на протесты вышло 630 000 человек при населении страны в 9,5 млн, профсоюзы объявили с 27 марта забастовку, в которой приняли участие медики, воспитатели детских садов, преподаватели университетов, чиновники и авиадиспетчеры. От прохождения сборов отказались резервисты элитных родов войск. За отказ от реформы выступили президент Израиля Ицхак Герцог и министр обороны Йоав Галлант. Спустя несколько месяцев, в июне, премьер-министр сообщил, что правительство страны приступает к практической реализации судебной реформы из-за отказа оппозиции от переговоров по ней.