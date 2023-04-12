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Лидер израильский оппозиции ищет поддержку в Вашингтоне

Яир Лапид на фоне критики Нетаньяху Байденом пошел на сближение с США
Илья Лакстыгал
Текущая администрация США относится более лояльно к Лапиду / Reuters

Лидер израильской оппозиции, основатель партии «Еш Атид» и экс-премьер Яир Лапид 11 апреля посетил США, где встретился с представителями американской еврейской диаспоры. Встреча произошла на фоне тлеющего внутриизраильского политического конфликта вокруг судебной реформы, инициированной, а затем замороженной правящей коалицией во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху. Совпал визит Лапида и с недавним обострением арабо-израильского конфликта, повлекшего ракетные обстрелы израильской территории, а затем – бомбардировки Газы и Южного Ливана израильской армией.

Нетаньяху, традиционного партнера американских республиканцев, демократическая администрация Белого дома в Вашингтон так и не пригласила. Президент США Джо Байден в разгар самых массовых в израильской истории протестов в конце марта заявлял, что не будет «приглашать Нетаньяху в Белый дом в ближайшем будущем». При этом именно в марте этого года электорат правящей демпартии США впервые в истории стал больше симпатизировать палестинцам в арабо-израильском конфликте. По данным опроса Gallup, проведенного 16 марта, среди сторонников демократов палестинцам симпатизируют 49%, а 38% – израильтянам. Среди сторонников республиканцев 78% симпатизируют израильтянам, лишь 11% – палестинцам. Большинство американцев в среднем все еще больше симпатизируют Израилю (54%) против 31% за палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных