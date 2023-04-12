Лидер израильский оппозиции ищет поддержку в Вашингтоне

Нетаньяху, традиционного партнера американских республиканцев, демократическая администрация Белого дома в Вашингтон так и не пригласила. Президент США Джо Байден в разгар самых массовых в израильской истории протестов в конце марта заявлял, что не будет «приглашать Нетаньяху в Белый дом в ближайшем будущем». При этом именно в марте этого года электорат правящей демпартии США впервые в истории стал больше симпатизировать палестинцам в арабо-израильском конфликте. По данным опроса Gallup, проведенного 16 марта, среди сторонников демократов палестинцам симпатизируют 49%, а 38% – израильтянам. Среди сторонников республиканцев 78% симпатизируют израильтянам, лишь 11% – палестинцам. Большинство американцев в среднем все еще больше симпатизируют Израилю (54%) против 31% за палестинцев.