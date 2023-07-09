В Госдуму внесут законопроект о работе ЧВК только за пределами России

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе по тыловым лагерям ЧВК и обвинил в этом руководство Минобороны. В ведомстве сразу опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. Тем же вечером ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже после поступления угроз. В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен 26 июня. 24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города, Пригожин также анонсировал поход на Москву.