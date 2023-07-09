В Госдуму внесут законопроект о работе ЧВК только за пределами России
Фракция «Справедливая Россия – За правду» до конца весенней сессии внесет в Госдуму законопроект о деятельности частных военных компаний (ЧВК), депутаты предлагают разрешить работу ЧВК только за пределами страны, сообщил лидер фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
По словам Миронова, его партия предлагала принять этот законопроект о ЧВК еще несколько лет назад, в то время когда «никто толком не знал» о деятельности ЧВК «Вагнер».
«Пункт первый этого законопроекта гласит, что деятельность ЧВК возможна только за пределами Российской Федерации. Во втором пункте говорится, что все вопросы создания, передачи вооружения и использования ЧВК должны контролироваться Министерством обороны», – написал лидер фракции.
Депутат также подчеркнул, что в случае принятия закона «никаких вооруженных структур под названием ЧВК на территории России не было бы».
Глава комитета Госдумы по обороне Алексей Картаполов поддерживает необходимость принятия такого закона, комитет готов разработать свой вариант этого документа, добавил Миронов. Парламентарий также призвал «извлечь уроки» из событий, произошедших 24 июня, когда ЧВК «Вагнер» предприняла попытку организации вооруженного мятежа.
О необходимости закона, который бы регулировал деятельность ЧВК, «Ведомостям» ранее рассказывал Картаполов. Он уточнил, что парламентарии работают над такой инициативой. По его мнению, Минобороны и Генштабу нужно подумать, как использовать потенциал ЧВК «Вагнер» «по максимуму, но в мирных целях», в частности, депутат высказал идею смены руководства в компании.
После этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сказал, что разработка отдельного закона по ЧВК не является актуальной.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе по тыловым лагерям ЧВК и обвинил в этом руководство Минобороны. В ведомстве сразу опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. Тем же вечером ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже после поступления угроз. В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен 26 июня. 24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города, Пригожин также анонсировал поход на Москву.
Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации. В переговорах по разрешению ситуации принимал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Согласно достигнутым договоренностям, Пригожин объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении основателя ЧВК.