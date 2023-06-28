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Политика

В Кремле сообщили об отсутствии четкой позиции по статусу ЧВК

Ведомости

Сейчас в Кремле пока нет четкой позиции по вопросу признания частных военных компаний на законодательном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение. Оно будет продолжаться», – сказал он.

О необходимости закона, который бы регулировал деятельность ЧВК, «Ведомостям» рассказывал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который уточнил, что сейчас парламентарии работают над такой инициативой. По его мнению, Минобороны и Генштабу нужно подумать, как использовать потенциал ЧВК «Вагнер» «по максимуму, но в мирных целях», в частности, депутат высказал идею смены руководства в компании.

После этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сказал, что разработка отдельного закона по ЧВК не является актуальной.

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В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе по тыловым лагерям ЧВК и обвинил в этом руководство Минобороны. В ведомстве сразу опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. Тем же вечером ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже. В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен 26 июня. 24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города, Пригожин также анонсировал поход на Москву.

Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации. В переговорах по разрешению ситуации принимал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Согласно достигнутым договоренностям, Пригожин объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении основателя ЧВК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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