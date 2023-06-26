Сурков прокомментировал необходимость закона о ЧВК
Бывший помощник президента Владислав Сурков призвал сделать более гибкой контрактную систему, но «не играть больше в ЧВК». Об этом он заявил в интервью руководителю центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.
Сурков отметил, что частные военные компании – это прямое заимствование из западной практики. «Сейчас опять пошли разговоры о законе о ЧВК. Но стоит ли легитимизировать институт, в российских реалиях по сути своей антиинституциональный? Вот примут закон, и потянется в высокие кабинеты вереница энтузиастов. И будут уговаривать разрешить им создать частную армию. И ведь многие уговорят», – заявил Сурков (фрагмент интервью Чеснаков опубликовал в своем Telegram-канале).
По мнению Суркова, понятие частного военного отряда не соответствует политической, управленческой и военной культуре России. Он считает, что в случае принятия закона о ЧВК, даже если он будет «хорош и продуман» и закрепит подчинение ЧВК армии, то он все равно «создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую «зону племен».
«Не нужно нам этого. В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК», – пояснил Сурков. Он отмечает, что необходимости в ЧВК у России нет, так как они создавались для прокси-войн, а военные действия на Украине – это спецоперация.
Сурков сравнил ЧВК с частными кооперативами, которые создавались при госпредприятиях в СССР. «В кооперативах оседала прибыль, которую контролировала и проедала дирекция госпредприятия. А расходы и убытки вешались на государство. Результат – разорение <…> На армию повесили все «убытки» – и материальные, и репутационные. А ЧВК получает деньги и славу», – пояснил бывший помощник президента. Он подчеркнул, что среди бойцов ЧВК много героев, но их не меньше и среди «обычных» военнослужащих.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ранее также заявлял, что не считает актуальным вопрос о разработке отдельного закона о ЧВК.
О необходимости закона, который бы регулировал деятельность ЧВК, «Ведомостям» рассказывал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который уточнил, что сейчас парламентарии работают над такой инициативой. По его мнению, Минобороны и Генштабу нужно подумать, как использовать потенциал ЧВК «Вагнер» «по максимуму, но в мирных целях», в частности, депутат высказал идею смены руководства в компании.
Утром 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город, а также направил бойцов в сторону Москвы. Перед этим вечером он обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли и назвали ее провокацией. ФСБ в отношении Пригожина возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже.
Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. В Кремле после этого рассказали, что была достигнута договоренность о том, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.