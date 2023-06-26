Сурков прокомментировал необходимость закона о ЧВК

«Не нужно нам этого. В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК», – пояснил Сурков. Он отмечает, что необходимости в ЧВК у России нет, так как они создавались для прокси-войн, а военные действия на Украине – это спецоперация.