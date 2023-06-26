Клишас заявил, что не считает необходимым отдельный закон о ЧВК

Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.