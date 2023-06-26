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Политика

Клишас заявил, что не считает необходимым отдельный закон о ЧВК

Ведомости

Необходимость разработки отдельного закона по ЧВК не является актуальной, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Мы актуальные вопросы решаем в оперативном режиме. Например, что подследственные могут заключать контракты только с Минобороны. Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю», – сказал он в интервью «Интерфаксу».

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил «Ведомостям» о необходимости закона, который бы регулировал деятельность частных военных компаний. Он добавил, что сейчас парламентарии работают над такой инициативой.

Андрей Картаполов: нужен закон, который бы регулировал деятельность ЧВК

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Картаполов также заявил, что те участники ЧВК «Вагнер», которые были в Ростове-на-Дону, «ничего предосудительного не делали» и «выполняли приказы своего командования». Он отметил, что сейчас Минобороны и Генштабу нужно подумать, как использовать потенциал ЧВК «Вагнер» «по максимуму, но в мирных целях», в частности, депутат высказал идею смены руководства в компании.

Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.

Ранее по теме: Клишас: закон о призыве осужденных по контракту не касается ЧВК «Вагнер»

Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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