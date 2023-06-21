Клишас: закон о призыве осужденных по контракту не касается ЧВК «Вагнер»

Корреспондирующие поправки были внесены и в законопроект, который менял закон о мобилизационной подготовке и закон о воинской обязанности. Его 31 мая внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Согласно тексту поправок, поступить на военную службу по контракту смогут люди, признанные годными к военной службе с незначительными ограничениями или ограниченно годными, а также имеющие судимость. Исключение составляют судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо тяжких и особо тяжких преступлений.