Клишас: закон о призыве осужденных по контракту не касается ЧВК «Вагнер»
Закон о призыве осужденных и ограниченно годных на службу по контракту с Минобороны не распространяется на ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Парламентской газете».
«Обсуждаемый законопроект касается только лиц, заключающих контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, на ЧВК он не распространяется. Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством», – сказал он.
Совет Федерации рассмотрит закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» на заседании 21 июня. Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму 13 июня депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной, а также Клишасом. Нижняя палата приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях 20 июня.
Согласно тексту документа, те, кто поступил на службу по контракту в Вооруженные силы или проходит военную службу в период мобилизации, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Действие закона не будет распространяться на тех, кто имеет судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо за преступления, предусмотренные статьями УК за терроризм, госизмену, экстремизм (всего 22 статьи).
Корреспондирующие поправки были внесены и в законопроект, который менял закон о мобилизационной подготовке и закон о воинской обязанности. Его 31 мая внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Согласно тексту поправок, поступить на военную службу по контракту смогут люди, признанные годными к военной службе с незначительными ограничениями или ограниченно годными, а также имеющие судимость. Исключение составляют судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо тяжких и особо тяжких преступлений.