Госдума разрешила призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью

Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель председатель комитета Андрей Красов. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 31 мая 2023 г., в первом чтении принят 14 июня. 19 июня в законопроект была внесена поправка, в соответствии с которой можно будет заключить контракт на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения вне зависимости от пребывания в запасе. Это позволит становиться контрактниками жителям новых регионов.