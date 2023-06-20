Госдума разрешила призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о призыве на военную службу по контракту тех, кто раньше был судим, следует из думской электронной базы.
Авторы документа объяснили, что сейчас в России люди, имеющие судимость и признанные ограниченно годными, хотят, но не могут поступить на воинскую службу по контракту с Минобороны.
В связи с этим ст. 33 ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе» дополнится пунктом 2, разрешающим поступить на военную службу годным к военной службе с незначительными ограничениями или ограниченно годным. Помимо этого, теперь заключить контракт смогут лица, имеющие судимость. Эта мера не будет распространяться на тех, кто имеет судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо тяжких и особо тяжких преступлений.
Согласно тексту законопроекта, лицо, принятое на военную службу по мобилизации или в военное время, освобождается от наказания, судимость погашается.
Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель председатель комитета Андрей Красов. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 31 мая 2023 г., в первом чтении принят 14 июня. 19 июня в законопроект была внесена поправка, в соответствии с которой можно будет заключить контракт на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения вне зависимости от пребывания в запасе. Это позволит становиться контрактниками жителям новых регионов.