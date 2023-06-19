В Думу внесли поправку о контрактной службе вне зависимости от пребывания в запасе

Ранее 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности службы по контракту для граждан с судимостью. Авторы законопроекта отметили, что сейчас в России разрешен призыв на службу в рамках мобилизации лиц, имеющих судимость, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений. Аналогичный подход предлагается применить к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту, во время мобилизации, военного положения или военного времени.