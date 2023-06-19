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В Думу внесли поправку о контрактной службе вне зависимости от пребывания в запасе

Ведомости

Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить мужчинам заключать контракт на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения вне зависимости от их пребывания в запасе. Это позволит становиться контрактниками жителям новых регионов.

Инициатива содержится в таблице поправок к законопроекту, который позволит поступать на военную службу по контракту гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе.

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Положение о заключении контракта на военную службу вне зависимости от пребывания в запасе предлагается включить в ст. 4 этого законопроекта, которой устанавливается предельный возраст пребывания на военной службе на период мобилизации, военного времени или положения.

«Это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооруженных сил РФ», – говорится в примечании к поправке.

Поправка внесена авторами проекта - председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым замом Андреем Красовым.

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Ранее 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности службы по контракту для граждан с судимостью. Авторы законопроекта отметили, что сейчас в России разрешен призыв на службу в рамках мобилизации лиц, имеющих судимость, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений. Аналогичный подход предлагается применить к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту, во время мобилизации, военного положения или военного времени.

Также, согласно законопроекту, лица, отбывающие наказание и заключившие контракт о прохождении воинской службы, будут освобождаться от наказания, а их судимость будет погашена. Кроме того, на военную службу разрешается поступать годным к военной службе с незначительными ограничениями или ограниченно годным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных