Дума приняла в первом чтении законопроект о призыве с судимостью
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий поступать на военную службу по контракту гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе.
Документ был внесен 31 мая председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. Авторы инициативы отметили, что во время проведения мероприятий по приему граждан на военную службу по контракту было выявлено значительное количество лиц, желающих поступить на такую службу, но не имеющих на это права в соответствии с действующими нормами закона.
Авторы законопроекта отметили, что сейчас в России разрешен призыв на службу в рамках мобилизации лиц, имеющих судимость, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений. Аналогичный подход предлагается применить к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту, во время мобилизации, военного положения или военного времени
Также, согласно законопроекту, лица, отбывающие наказание и заключившие контракт о прохождении воинской службы, будут освобождаться от наказания, а их судимость будет погашена. Кроме того, на военную службу разрешается поступать годным к военной службе с незначительными ограничениями или ограниченно годным.