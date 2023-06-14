Депутаты разработали механизм поступления осужденных на контрактную службу в Вооруженные силы

Депутаты разработали механизм поступления осужденных на контрактную службу в Вооруженные силыГосдума примет законопроект в первом чтении уже 14 июня
Парламентарии разработали проект закона «об особенностях уголовной ответственности лиц, которые привлекаются к участию в специальной военной операции». Такую инициативу 13 июня внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина и сенатор Андрей Клишас. Инициатива «устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц», которые заключили контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или в военное время.
В первом чтении законопроект планируют принять уже 14 июня, сказал «Ведомостям» Крашенинников.
Проектируемые нормы закона предлагается распространить на три категории людей: тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, тех, кто проходит военную службу в период мобилизации и совершил преступление, и осужденных. Данные ситуации должны произойти до вступления в силу закона. Действие инициативы также распространяется на тех, кто был под уголовным преследованием в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 30 сентября 2022 г.
Инициатива дает возможность заключить контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор, только до момента вступления закона в силу, поясняет Крашенинников. После того как закон вступит в силу, такой возможности у обвиняемых и осужденных уже не будет, добавляет он. «Это нужно, чтобы не было так называемых притворных преступлений: когда люди совершают преступления, чтобы потом с помощью заключения контракта на воинскую службу избегнуть наказания», – говорит Крашенинников.
Все эти три категории, если они проходят военную службу по мобилизации или заключили контракт на военную службу, освобождаются от уголовной ответственности со дня награждения госнаградой, которая получена в период прохождения военной службы, или со дня увольнения с военной службы. При этом осужденные, которые призваны на военную службу, «освобождаются от наказания условно» (что значит «условно», в законопроекте не поясняется).
В отношении лиц, которые отбыли наказание или условно-досрочно освобождены, в случае их службы в Вооруженных силах судимость погашается со дня награждения госнаградой в период военной службы или со дня увольнения со службы, за исключением увольнения по основаниям, которые описаны в ст. 51 профильного закона.
В частности, судимость не будет снята, если человека лишили воинского звания, если вступил в силу приговор суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы или в виде лишения свободы условно, если в приговоре суда говорится о лишении военнослужащего права занимать воинские должности, в связи с прекращением гражданства и др. Решать эти вопросы Минобороны должно совместно с управлениями Минюста, командиры же воинских частей и следственные органы (по вопросам приостановления предварительного расследования) должны взаимодействовать с Минобороны, СКР и Генпрокуратурой.
ЧВК вывели за скобки
Правительство Тувы 1 июня внесло изменения в правила предоставления единовременной материальной помощи членам семей погибших военнослужащих и добровольцев. Изначально им всем была положена выплата в 1 млн руб. Теперь же республиканское правительство убрало из постановления упоминание о том, что ее будут выплачивать «лицам, заключившим контракт с иными организациями, в том числе с частной военной компанией». Позже правительство Тувы пояснило, что теперь деньги будут выделяться на погребение тех, кто служил в ЧВК, – по 100 000 руб.
В целом контроль за поведением лиц, которых касаются поправки, осуществляется командованием воинских частей. В случае если осужденные совершают новое преступление, то суд назначает им наказание по ст. 70 УК, т. е. назначение наказания по совокупности приговоров.
Этот законопроект является продолжением инициативы, которая позволяет осужденным служить в Вооруженных силах, – она была внесена депутатами Андреем Картаполовым и Андреем Красовым 31 мая 2023 г. В первом чтении законопроект также планируют рассмотреть 14 июня. По нему в закон о воинской обязанности добавляется пункт, что заключение контракта о прохождении военной службы в период мобилизации, во время военного положения и в военное время возможно с людьми, которые имеют судимость.
Правда, есть и исключение: контракт нельзя заключать с теми, кто имеет судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо преступлений, предусмотренных статьями УК за терроризм, госизмену, экстремизм (всего 22 статьи). Контракт можно заключить с теми, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, в отношении которых приостановлено предварительное расследование, и с теми, кто отбыл наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.
Этот же законопроект предусматривает поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. В частности, для тех, кто заключил контракт, освобождение от наказания и погашение судимости будут регулироваться ст. 80.2 и ст. 86 (судимость) УК. При этом ст. 80.2 в УК еще нет, предполагалось, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму.
В поправках в закон о воинской обязанности, который разработали Картаполов и Красов, предложены также поправки и в УК, но в итоге было решено УК не менять, а разработать отдельный законопроект, говорит Крашенинников. «Просто была странная ситуация, когда в разные статьи УК нужно было вносить разные поправки, и с точки зрения кодификации это было не очень хорошо, получалась неразбериха. Новый же законопроект позволил совместить нормы уголовного права, уголовно-исполнительного законодательства, которые все касаются одной темы», – говорит Крашенинников.