Депутаты разработали механизм поступления осужденных на контрактную службу в Вооруженные силы

Инициатива дает возможность заключить контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор, только до момента вступления закона в силу, поясняет Крашенинников. После того как закон вступит в силу, такой возможности у обвиняемых и осужденных уже не будет, добавляет он. «Это нужно, чтобы не было так называемых притворных преступлений: когда люди совершают преступления, чтобы потом с помощью заключения контракта на воинскую службу избегнуть наказания», – говорит Крашенинников.