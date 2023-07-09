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Министр финансов США Йеллен назвала конструктивным визит в Китай

Ведомости

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала свой визит в Китай «конструктивным». Об этом она заявила в интервью канале CBS News.

«Мой визит был очень конструктивным. Меня тепло встретили, и у меня была серия очень содержательных встреч», – сказала Йеллен. 

По словам министра, «почти 10 часов» встреч она провела с вице-премьером Хэ Лифэном, премьером госсовета КНР Ли Цяном, а также вице-президентом Народного банка Китая, главой Госуправления валютного контроля Пань Гуншэном.

«У нас были предметные разговоры о мировой экономике, событиях в нашей собственной экономике, на финансовых рынках и список проблем, которые каждый из нас вынес на обсуждение, и которые мы согласились рассмотреть в будущем», – уточнила американский министр.

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Визит Йеллен в Китай состоялся с 6 по 9 июля. Министр на встрече с китайским премьером Ли Цяном 7 июля заявила, что Вашингтон стремится к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает все», но пользу извлекают обе стороны. Вместе с тем министр раскритиковала Пекин за недавние жесткие действия против американских компаний и новые меры контроля за экспортом некоторых важнейших полезных ископаемых.

Кроме того, на встрече с вице-премьером госсовета Китая Хэ Лифэном 8 июля она отметила, что США и Китай могут взаимодействовать таким образом, который не вызывает возражений ни у одного, ни у другого правительства. Сотрудничество США и Китая, по ее оценкам, необходимо в рамках глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и оказания помощи бедным странам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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