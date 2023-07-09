Министр финансов США Йеллен назвала конструктивным визит в Китай
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала свой визит в Китай «конструктивным». Об этом она заявила в интервью канале CBS News.
«Мой визит был очень конструктивным. Меня тепло встретили, и у меня была серия очень содержательных встреч», – сказала Йеллен.
По словам министра, «почти 10 часов» встреч она провела с вице-премьером Хэ Лифэном, премьером госсовета КНР Ли Цяном, а также вице-президентом Народного банка Китая, главой Госуправления валютного контроля Пань Гуншэном.
«У нас были предметные разговоры о мировой экономике, событиях в нашей собственной экономике, на финансовых рынках и список проблем, которые каждый из нас вынес на обсуждение, и которые мы согласились рассмотреть в будущем», – уточнила американский министр.
Визит Йеллен в Китай состоялся с 6 по 9 июля. Министр на встрече с китайским премьером Ли Цяном 7 июля заявила, что Вашингтон стремится к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает все», но пользу извлекают обе стороны. Вместе с тем министр раскритиковала Пекин за недавние жесткие действия против американских компаний и новые меры контроля за экспортом некоторых важнейших полезных ископаемых.
Кроме того, на встрече с вице-премьером госсовета Китая Хэ Лифэном 8 июля она отметила, что США и Китай могут взаимодействовать таким образом, который не вызывает возражений ни у одного, ни у другого правительства. Сотрудничество США и Китая, по ее оценкам, необходимо в рамках глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и оказания помощи бедным странам.