Министр финансов США Йеллен назвала конструктивным визит в Китай

Кроме того, на встрече с вице-премьером госсовета Китая Хэ Лифэном 8 июля она отметила, что США и Китай могут взаимодействовать таким образом, который не вызывает возражений ни у одного, ни у другого правительства. Сотрудничество США и Китая, по ее оценкам, необходимо в рамках глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и оказания помощи бедным странам.