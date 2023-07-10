КНДР пообещала сбивать самолеты США в своем воздушном пространстве
Минобороны КНДР обвинило США в нарушении воздушных границ и предупредило, что может сбить американские-самолеты разведчики в своем воздушном пространстве. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на представителя ведомства.
«Сейчас мы проявляем максимум терпения и выдержки, но всему должен быть предел, и сейчас то время, когда США близки к той критической точке, о которой США должны беспокоиться», – предупредили в ведомстве, напомнив, что в 1969 г. в небе над КНДР был сбит американский ЕС-121. В Минобороны также не исключили «аналогичных инцидентов» при дальнейшем нарушении воздушного пространства.
По данным Минобороны Северной Кореи, в период со 2 по 9 июля самолеты-разведчики ВВС США несколько раз нарушали воздушное пространство республики. Минобороны КНДР также напомнило о недавнем заявлении оборонного ведомства США, в котором оно сообщило о попытке ввода стратегической атомной подводной лодки в оперативную зону на Корейском полуострове. Их размещение на полуострове станет первым размещением стратегического ядерного оружия впервые с 1981 г.
По словам представителя Минобороны КНДР, эти действия создают «опасную ситуацию, которая еще больше обостряет военную напряженность в регионе» и приближается «к переломной точке ядерного конфликта из-за провокационных военных действий США».
Пхеньян также назвал попытку США разместить стратегическое ядерное оружие «самый вопиющий ядерный шантаж против КНДР и соседних стран». В связи с этим северокорейское Минобороны возложило ответственность за «непредвиденную ситуацию в будущем» на Вашингтон.
Военные КНДР неоднократно запускали баллистические ракеты в сторону Южной Кореи. Ситуация в регионе обострилась в том числе на фоне совместных учений Вашингтона и Сеула летом и осенью 2022 г. В МИД КНДР тогда предупреждали об угрозе «второй Корейской войны», а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности республики к любым кризисам, в том числе к военным столкновениям с США. Южная Корея же настаивает на существовании угрозы безопасности страны со стороны КНДР.