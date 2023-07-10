КНДР пообещала сбивать самолеты США в своем воздушном пространстве

«Сейчас мы проявляем максимум терпения и выдержки, но всему должен быть предел, и сейчас то время, когда США близки к той критической точке, о которой США должны беспокоиться», – предупредили в ведомстве, напомнив, что в 1969 г. в небе над КНДР был сбит американский ЕС-121. В Минобороны также не исключили «аналогичных инцидентов» при дальнейшем нарушении воздушного пространства.