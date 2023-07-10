Минобороны сообщило об уничтожении 4845 наемников в ходе спецоперации на Украине

По данным Минобороны, в настоящий момент на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют 2029 наемников. Всего с начала спецоперации на территорию Украины прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Больше всего приехало из Польши – 2600 человек, США и Канады – более 900 000, Грузии – более 800, по 700 человек из Румынии и Великобритании. Также по несколько сотен прибыли из Хорватии, Франции и с подконтрольной Турции части Сирии.