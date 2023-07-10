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Штаб общественной поддержки Собянина возглавил Петр Толстой

Ведомости

10 июля заработал Штаб общественной поддержки кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщили в городском отделении партии «Единая Россия».

Штаб возглавил секретарь московского городского отделения (МГРО) партии и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, уточняет ТАСС. «Задача Штаба общественной поддержки – сплотить все общественные силы и движения, всех москвичей ради нашей общей победы», – отметил Толстой.

Штаб расположен в Цифровом деловом пространстве по адресу: ул. Покровка, д. 47.

Ранее 10 июля стало известно, что Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы. По словам зампреда комиссии Дмитрия Реута, все представленные им документы соответствуют всем требованиям избирательного законодательства, в том числе все 115 представленных подписей муниципальных депутатов являются достоверными.

Ранее по теме: Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы

В сентябре 2023 г. пройдут выборы на пост мэра Москвы, голосование продлится с 8 по 10 сентября. Согласно решению Мосгоризбиркома о распределении средств, на подготовку и проведение выборов в этом году выделят 1,2 млрд руб.

В выборах на пост мэра Москвы помимо Собянина (от «Единой России») примут участие вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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