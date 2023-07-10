Штаб общественной поддержки Собянина возглавил Петр Толстой
10 июля заработал Штаб общественной поддержки кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщили в городском отделении партии «Единая Россия».
Штаб возглавил секретарь московского городского отделения (МГРО) партии и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, уточняет ТАСС. «Задача Штаба общественной поддержки – сплотить все общественные силы и движения, всех москвичей ради нашей общей победы», – отметил Толстой.
Штаб расположен в Цифровом деловом пространстве по адресу: ул. Покровка, д. 47.
Ранее 10 июля стало известно, что Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы. По словам зампреда комиссии Дмитрия Реута, все представленные им документы соответствуют всем требованиям избирательного законодательства, в том числе все 115 представленных подписей муниципальных депутатов являются достоверными.
В сентябре 2023 г. пройдут выборы на пост мэра Москвы, голосование продлится с 8 по 10 сентября. Согласно решению Мосгоризбиркома о распределении средств, на подготовку и проведение выборов в этом году выделят 1,2 млрд руб.
В выборах на пост мэра Москвы помимо Собянина (от «Единой России») примут участие вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и др.