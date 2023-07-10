Штаб общественной поддержки Собянина возглавил Петр Толстой

В сентябре 2023 г. пройдут выборы на пост мэра Москвы, голосование продлится с 8 по 10 сентября. Согласно решению Мосгоризбиркома о распределении средств, на подготовку и проведение выборов в этом году выделят 1,2 млрд руб.