Госдеп: вступление Украины в НАТО во время конфликта означало бы начало войны США с Россией

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса приняли коммюнике, в котором подтвердили обязательтво 2008 г. о том, что Украина должна стать членом НАТО. В то же время в заявлении говорится, что получить приглашение Киев сможет только после достижения согласия между союзниками и «выполнения условий». Конкретных сроков приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе в документе не обозначено.