Госдеп: вступление Украины в НАТО во время конфликта означало бы начало войны США с Россией
Вступление Украины в НАТО, пока она находится в состоянии конфликта, было бы неуместно. Тогда это озанчало бы начало войны США с Россией. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляция идет на сайте госдепа.
«Было бы неуместно принимать Украину в данный момент времени в НАТО, пока она находится в состоянии конфликта. Тогда это означало бы, что США находятся в состоянии войны с Россией, что, как изначально ясно дал понять президент [США Джо] Байден, не случится, пока он руководит страной», – сказал он.
По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса приняли коммюнике, в котором подтвердили обязательтво 2008 г. о том, что Украина должна стать членом НАТО. В то же время в заявлении говорится, что получить приглашение Киев сможет только после достижения согласия между союзниками и «выполнения условий». Конкретных сроков приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе в документе не обозначено.
При этом в коммюнике подчеркивается, что НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для нее.
В Киеве заявили, что не удивлены такому решению альянса. Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал в Twitter формулировку о будущем членстве Украины в НАТО. В частности, его возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что блок не готов к такому шагу, назвав «неопределенность» НАТО слабостью.