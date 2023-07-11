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Госдеп: вступление Украины в НАТО во время конфликта означало бы начало войны США с Россией

Ведомости

Вступление Украины в НАТО, пока она находится в состоянии конфликта, было бы неуместно. Тогда это озанчало бы начало войны США с Россией. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляция идет на сайте госдепа.

«Было бы неуместно принимать Украину в данный момент времени в НАТО, пока она находится в состоянии конфликта. Тогда это означало бы, что США находятся в состоянии войны с Россией, что, как изначально ясно дал понять президент [США Джо] Байден, не случится, пока он руководит страной», – сказал он. 

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса приняли коммюнике, в котором подтвердили обязательтво 2008 г. о том, что Украина должна стать членом НАТО. В то же время в заявлении говорится, что получить приглашение Киев сможет только после достижения согласия между союзниками и «выполнения условий». Конкретных сроков приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе в документе не обозначено. 

При этом в коммюнике подчеркивается, что НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для нее.

Ранее по теме: Байден поддержал формулировку о будущем вступлении Украины в НАТО

В Киеве заявили, что не удивлены такому решению альянса. Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал в Twitter формулировку о будущем членстве Украины в НАТО. В частности, его возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что блок не готов к такому шагу, назвав «неопределенность» НАТО слабостью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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