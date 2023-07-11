НАТО: страны альянса не стремятся к конфликту с Россией
НАТО не стремится к конфликту с Россией. Об этом говорится в коммюнике стран альянса, принятом на саммите НАТО в Вильнюсе.
«Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в Евроатлантическом регионе, а также в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет угрозы для нее», – говорится в документе.
В то же время из-за «враждебных действий» РФ НАТО не может считать страну партнером. В заявлении отмечается, изменение отношений зависит от того, будет ли Москва «соблюдать нормы международного права». Страны НАТО подчеркнули, что по-прежнему готовы сохранять каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации. В то же время члены альянса будут реагировать на «российские угрозы».
Страны НАТО осудили начало спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В ответ на действия РФ члены альянса ввели масштабсные санкции против страны и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Российские власти не раз критиковали поставки западной техники Киеву, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт других стран.
В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад стремится ослабить, разобщить и уничтожить Россию. В декабре он отмечал, что с помощью санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, обвалить рубль и спровоцировать «разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались.
В послании Федеральному собранию в феврале 2023 г. глава государства заявил, что ограничения Запада направлены на дестабилизацию ситуации внутри России. По его словам, цель санкций – «заставить страдать» граждан страны.