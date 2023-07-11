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Политика

НАТО: страны альянса не стремятся к конфликту с Россией

Ведомости

НАТО не стремится к конфликту с Россией. Об этом говорится в коммюнике стран альянса, принятом на саммите НАТО в Вильнюсе. 

«Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в Евроатлантическом регионе, а также в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет угрозы для нее», – говорится в документе.

В то же время из-за «враждебных действий» РФ НАТО не может считать страну партнером. В заявлении отмечается, изменение отношений зависит от того, будет ли Москва «соблюдать нормы международного права». Страны НАТО подчеркнули, что по-прежнему готовы сохранять каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации. В то же время члены альянса будут реагировать на «российские угрозы».

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Страны НАТО осудили начало спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В ответ на действия РФ члены альянса ввели масштабсные санкции против страны и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Российские власти не раз критиковали поставки западной техники Киеву, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт других стран.

В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад стремится ослабить, разобщить и уничтожить Россию. В декабре он отмечал, что с помощью санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, обвалить рубль и спровоцировать «разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались. 

В послании Федеральному собранию в феврале 2023 г. глава государства заявил, что ограничения Запада направлены на дестабилизацию ситуации внутри России. По его словам, цель санкций – «заставить страдать» граждан страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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