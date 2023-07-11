НАТО: страны альянса не стремятся к конфликту с Россией

В то же время из-за «враждебных действий» РФ НАТО не может считать страну партнером. В заявлении отмечается, изменение отношений зависит от того, будет ли Москва «соблюдать нормы международного права». Страны НАТО подчеркнули, что по-прежнему готовы сохранять каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации. В то же время члены альянса будут реагировать на «российские угрозы».