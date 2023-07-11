Медведев: отказ Украины от членства в НАТО остается одной из целей спецоперации

«Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – написал он в своем Telegram-канале.