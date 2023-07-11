Медведев: отказ Украины от членства в НАТО остается одной из целей спецоперации
Несмотря на обещание НАТО пригласить Украину в альянс, страну могут никогда не принять в блок. Тем не менее, отказ Киева от вступления в НАТО остается одной из целей спецоперации. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.
«Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – написал он в своем Telegram-канале.
Комментируя решение стран НАТО расширить военную поддержку Киева, Медведев назвал Запад «окончательно сбрендившим» и добавил, что такой шаг был предсказуем. «По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – отметил он.
По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса приняли коммюнике, в котором подтвердили обязательтво 2008 г. о том, что Украина должна стать членом НАТО. В то же время в заявлении говорится, что получить приглашение Киев сможет только после достижения согласия между союзниками и «выполнения условий». Конкретных сроков приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе в документе не обозначено.
При этом в коммюнике подчеркивается, что НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для нее. В Киеве заявили, что не удивлены такому решению альянса.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле не раз подчеркивали, что недопущение Украины в НАТО также является одной из целей спецоперации.