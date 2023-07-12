Германия нашла новые улики в деле о подрыве «Северных потоков»
Немецкое расследование обнаружило новые следы взрывчатых веществ на яхте, связываемой с подрывом трубопроводов «Северный поток». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на письмо властей Германии Совету Безопасности ООН, которое они направили совместно со Швецией и Данией.
«Есть подозрения, что данное судно могло использоваться для перевозки взрывчатых веществ, взорвавшихся на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2 <...> В образцах, взятых с лодки в ходе расследования, были обнаружены следы подводной взрывчатки», – говорится в тексте письма.
Власти Германии также уточнили в сообщении, что водолазы вероятно могли закрепить взрывчатку в некоторых местах газопроводов на глубине от 70 до 80 м.
Подрыв «Северных потоков» произошел ночью 26 сентября 2022 г. Две утечки были обнаружены в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
Уже в октябре того же года Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. Российские власти обвинили в подрывах газопроводов западные страны.
В марте ряд западных СМИ сообщили о возможной причастности к диверсиям некой «проукраинский группировки». При этом подчеркивалось, что данных об участии в операции России у США нет. В Кремле назвали сообщения «скоординированным вбросом».