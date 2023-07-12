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Политика

Германия нашла новые улики в деле о подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Немецкое расследование обнаружило новые следы взрывчатых веществ на яхте, связываемой с подрывом трубопроводов «Северный поток». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на письмо властей Германии Совету Безопасности ООН, которое они направили совместно со Швецией и Данией.

«Есть подозрения, что данное судно могло использоваться для перевозки взрывчатых веществ, взорвавшихся на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2 <...> В образцах, взятых с лодки в ходе расследования, были обнаружены следы подводной взрывчатки», – говорится в тексте письма.

Власти Германии также уточнили в сообщении, что водолазы вероятно могли закрепить взрывчатку в некоторых местах газопроводов на глубине от 70 до 80 м.

Подрыв «Северных потоков» произошел ночью 26 сентября 2022 г. Две утечки были обнаружены в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. 

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Уже в октябре того же года Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. Российские власти обвинили в подрывах газопроводов западные страны.

В марте ряд западных СМИ сообщили о возможной причастности к диверсиям некой «проукраинский группировки». При этом подчеркивалось, что данных об участии в операции России у США нет. В Кремле назвали сообщения «скоординированным вбросом». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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