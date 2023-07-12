В Орловской области появятся отряды территориальной обороны

Он отметил, что Орловская область не относится к приграничным регионам, но власти «знают, что происходится» в Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях. В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время губернатор проведет совещание оперативного штаба, на котором даст поручения по созданию полигона. После этого все желающие смогут пройти обучение.