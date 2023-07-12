В Орловской области появятся отряды территориальной обороны
В Орловской области создадут отряды территориальной обороны. Идею, предложенную жителями, поддержал губернатор Андрей Клычков, сообщила пресс-служба правительства области.
«Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми», – сказал Клычков на встрече с активом Урицкого района.
Он отметил, что Орловская область не относится к приграничным регионам, но власти «знают, что происходится» в Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях. В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время губернатор проведет совещание оперативного штаба, на котором даст поручения по созданию полигона. После этого все желающие смогут пройти обучение.
В декабре 2022 г. отряды территориальной обороны начали формировать в Белгородской области. Как пояснил позже председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, они имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин. По его словам, отряды теробороны будут решать задачи по линии Минобороны РФ.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022 г., в регионах Центрального и Южных федеральных округов, включая Орловскую область, действует режим повышенной готовности. В частности, такой режим подразумевает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.