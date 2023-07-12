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Политика

Памфилова предостерегла чиновников от вмешательства в работу избиркомов

Ведомости

В России чиновники на разных уровнях не понимают разделения функций исполнительной власти и избирательной системы и пытаются влиять на работу избирательных комиссий. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, чиновники в органах исполнительной власти на муниципальном и областном уровне не понимают разделения компетенций и начинают «вмешиваться и пытаться какие-то указивки давать членам нижестоящих комиссий», не согласуя свои действия с ЦИКом и председателями региональных комиссии.

«Каждый занимается своим делом. Когда на каком-то уровне, муниципальном или региональном, начинается смешивание, кто-то возомнил, что избирательная система – это отдел исполнительной власти, [то это] недопустимо», – заявила Памфилова (цитата по ТАСС).

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Председатель ЦИК призвала «сразу пресекать, бить по рукам», если чиновники будут пытаться вмешиваться в работу избирательных комиссий.

Ранее Памфилова рассказала «Ведомостям», что инфоцентр ЦИКа в единый день голосования в 2023 г. будет организован не в зале заседаний самой комиссии, как было заведено в прошлые годы, а в стороннем арендованном помещении. Это связано с тем, что зал заседаний комиссии ремонтируют к президентской кампании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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