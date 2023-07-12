Памфилова предостерегла чиновников от вмешательства в работу избиркомов

Ранее Памфилова рассказала «Ведомостям», что инфоцентр ЦИКа в единый день голосования в 2023 г. будет организован не в зале заседаний самой комиссии, как было заведено в прошлые годы, а в стороннем арендованном помещении. Это связано с тем, что зал заседаний комиссии ремонтируют к президентской кампании.