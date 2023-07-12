Памфилова предостерегла чиновников от вмешательства в работу избиркомов
В России чиновники на разных уровнях не понимают разделения функций исполнительной власти и избирательной системы и пытаются влиять на работу избирательных комиссий. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
По ее словам, чиновники в органах исполнительной власти на муниципальном и областном уровне не понимают разделения компетенций и начинают «вмешиваться и пытаться какие-то указивки давать членам нижестоящих комиссий», не согласуя свои действия с ЦИКом и председателями региональных комиссии.
«Каждый занимается своим делом. Когда на каком-то уровне, муниципальном или региональном, начинается смешивание, кто-то возомнил, что избирательная система – это отдел исполнительной власти, [то это] недопустимо», – заявила Памфилова (цитата по ТАСС).
Председатель ЦИК призвала «сразу пресекать, бить по рукам», если чиновники будут пытаться вмешиваться в работу избирательных комиссий.
Ранее Памфилова рассказала «Ведомостям», что инфоцентр ЦИКа в единый день голосования в 2023 г. будет организован не в зале заседаний самой комиссии, как было заведено в прошлые годы, а в стороннем арендованном помещении. Это связано с тем, что зал заседаний комиссии ремонтируют к президентской кампании.